La fábrica de ligamayoristas busca cumplir el sueño para México

México vuelve a la Serie Mundial de Ligas Pequeñas con una organización que sabe perfectamente lo que significa desarrollar talento hasta llevarlo al máximo nivel. La Liga Municipal de Tijuana, considerada una de las principales canteras del beisbol mexicano y por la que han pasado numerosos futuros ligamayoristas, comenzará este jueves su tercera participación en Williamsport.

Alejandro Kirk, Jonathan Aranda, Adrián González, Edgar González, Benjamín Gil y Óscar Robles son solamente algunos de los nombres que alguna vez pasaron por los campos de la Municipal antes de construir carreras profesionales. Ahora, una nueva generación intentará dejar su propia huella cuando represente a México entre los mejores equipos infantiles del planeta.

La Municipal de Tijuana consiguió el boleto después de terminar el torneo de la Región México con marca de siete victorias y una derrota, asegurando así la participación número 38 de un representante mexicano en Williamsport. Su debut será frente a Australia dentro de la llave internacional.

Tijuana ya sabe lo que es pelear por el título

La primera aparición de la Municipal ocurrió en 2013 y sigue siendo hasta ahora su mejor actuación. El representante mexicano avanzó hasta el juego por el campeonato internacional, donde cayó ante Japón, pero todavía tuvo fuerzas para despedirse con una victoria de 15-14 sobre Connecticut y quedarse con el tercer lugar general del torneo. Aquella novena terminó con marca de 4-2.

En aquel equipo apareció Ramón Mendoza, quien años después firmó con la organización de los Cardenales de San Luis y actualmente continúa dentro de su sistema de Ligas Menores. El infielder de 25 años ha alcanzado el nivel de Doble A con Springfield y permanece como uno de los peloteros de aquella generación que todavía persigue el sueño de llegar a Grandes Ligas.

La Municipal tuvo que esperar una década para regresar. En 2023 nuevamente conquistó la Región México y volvió a Williamsport, donde consiguió dos victorias y sufrió dos derrotas antes de quedar eliminada. Aquella participación confirmó la capacidad de la liga tijuanense para mantenerse entre las principales organizaciones infantiles del país.

México busca terminar con una larga espera

El reto para Tijuana también pasa por devolver a México a las rondas definitivas. La última novena nacional que alcanzó el juego por el campeonato internacional fue la Liga Treviño Kelly de Reynosa, en 2017, que posteriormente terminó en el tercer lugar de Williamsport.

México presume tres campeonatos mundiales de Ligas Pequeñas. Los primeros dos pertenecen a la legendaria Liga Industrial de Monterrey, que conquistó Williamsport en 1957 y 1958; el tercero llegó casi cuatro décadas después, cuando la Liga Linda Vista de Guadalupe, Nuevo León, levantó el título en 1997.

La Liga Municipal de Tijuana llega ahora con una tercera oportunidad. Detrás están décadas formando peloteros, varios nombres que alcanzaron las Grandes Ligas y dos experiencias previas en Williamsport. Delante, una nueva generación que intentará escribir su propio capítulo.

Con sabor mexicano del lado doméstico

La presencia mexicana en Williamsport no estará limitada a la llave internacional. Del lado de Estados Unidos, Sweetwater Valley Little League, con sede en Bonita, California, conquistó la Región Oeste y consiguió su boleto a la Serie Mundial después de derrotar 11-3 al representante de Hawái en el juego por el campeonato regional. Será el primer equipo del condado de San Diego en llegar al torneo desde 2016.

Entre sus principales figuras aparece Noah Kirk, quien lanzó cinco entradas y ponchó a siete rivales en el duelo que aseguró el boleto a Williamsport. El joven pelotero, además, tiene un apellido particularmente conocido para la afición mexicana: es primo de Alejandro Kirk, catcher de los Blue Jays de Toronto, y ha construido buena parte de su desarrollo dentro del beisbol de la región fronteriza.

Sweetwater Valley debutará este jueves ante Davenport Northwest, de Iowa, representante de la Región Medio Oeste. De esta manera, Tijuana y el área de San Diego, dos zonas separadas apenas por la frontera, tendrán equipos compitiendo simultáneamente en Williamsport y con la posibilidad de avanzar por lados diferentes del cuadro.

Nicaragua sorprende a República Dominicana

La actividad de la Serie Mundial comenzó este miércoles con una sorpresa dentro de la llave internacional, luego de que Nicaragua derrotó 2-1 a República Dominicana. La novena de León tomó ventaja desde la primera entrada con un doble productor de Clemente Sevilla Pichardo y agregó otra carrera en el segundo episodio mediante una base por bolas con las bases llenas.

República Dominicana intentó reaccionar en la quinta entrada, cuando un doble productor de Ethan Estévez redujo la diferencia a una sola carrera, pero no consiguió completar el regreso. Nicaragua sostuvo la ventaja gracias a una actuación dominante de Sevilla Pichardo, quien trabajó cinco entradas y dos tercios y terminó con 12 ponches.

El juego terminó incluso con dramatismo, pues Dominicana colocó la potencial carrera del empate rumbo al plato en la última entrada, pero una asistencia desde el jardín derecho permitió retirar al corredor antes de que pudiera igualar la pizarra. Nicaragua avanzó así por la llave de ganadores, mientras los dominicanos quedaron sin margen para una segunda derrota.

¿Dónde ver el debut de México?

México comenzará su participación este jueves 20 de agosto frente a Australia, representada por Ryde Little League, en el Volunteer Stadium de Williamsport. El encuentro está programado para comenzar a las 10:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, dentro de la primera ronda de la llave internacional.

El partido podrá seguirse por televisión a través de ESPN 2, con la Liga Municipal de Tijuana buscando comenzar con victoria su tercera aventura en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas. El ganador continuará por la llave principal, mientras el perdedor tendrá que disputar el resto del torneo sin margen para una segunda derrota.