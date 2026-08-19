Chucky Lozano se sacude los malos recuerdos al ser titular en la MLS en la victoria del LA Galaxy

Hirving ‘Chucky’ Lozano volvió a sentir la emoción de comenzar un partido, después de saltar como uno de los titulares del LA Galaxy en la victoria 1-0 ante el San José Earthquakes en la presente temporada de la MLS.

La fallida aventura como el jugador franquicia del San Diego FC —que terminó con su marginación del equipo tras su último partido como titular a finales de 2025— no le quitó el deseo de volver a los campos de juego de los Estados Unidos.

¿Cómo le fue a Hirving Lozano como titular con el Galaxy?

La pradera izquierda volvió a quedar bajo el mando del atacante mexicano, quien firmó una actuación discreta en la que apenas hizo un remate a puerta a lo largo de los 65 minutos que estuvo en el terreno de juego. Completó 18 de sus 22 pases intentados y volvió a percutir como en sus mejores tiempos en el balompié europeo completando dos regates efectivos.

Lamentablemente, le tocó vivir la emoción del gol de Joseph Paintsil desde la banca, pues ya había dejado el campo cuando el ariete del equipo angelino empujó una diagonal con el marco abierto a los 79 minutos.

Ahora el extremo tricolor, que se perdió la Copa del Mundo de 2026 debido a su falta de actividad y a sus conocidos conflictos con el cuerpo técnico de San Diego, debe enfocarse en ser un elemento diferencial en el ataque del equipo angelino. El Galaxy apostó por sacarlo del ostracismo para rescatar una temporada compleja, pues se encuentran fuera de zona de playoffs en la décima posición de la Conferencia Oeste.

Hirving Lozano disputó su segundo partido con la plantilla del LA Galaxy, pero el primero siendo titular. Getty Images via AFP

¿Cuánto gana el Chucky Lozano con el LA Galaxy?

Con su quinta franquicia profesional desde que se presentó con el Pachuca hace 12 años, el 'Chucky', quien ya tiene 31 años de edad, presume ser el cuarto futbolista con mayores ingresos de toda la MLS.

Lozano percibe un salario anual de 9.33 millones de dólares, de los cuales la mayor parte es cubierta todavía por el San Diego FC. Dicha directiva accedió a esta operación de préstamo para no tener que pagar la totalidad de la ficha de un jugador que estaba destinado a quedarse apartado de la organización.