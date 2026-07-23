Colapinto critica a quienes quemaron el jersey de "Dios" Messi y pide a españoles mejorar festejos

El desenlace de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina dejó una alta tensión, no solo en el campo de juego sino en redes sociales donde la batalla llegó a extremos que estaban cerca del racismo. El tema arribó al paddock de la Fórmula 1 donde el piloto argentino Franco Colapinto reconoció la victoria de los europeos.

Colapinto, competidor del equipo Alpine, también tuvo palabras para algunos aficionados de otros países y defendió el legado de Lionel Messi rechazando las muestras de hostilidad que se viralizaron tras el encuentro.

Al ser cuestionado sobre las imágenes de aficionados rivales intentando incinerar la indumentaria de Messi, Colapinto respondió con contundencia al asegurar que "por suerte no se quemó, ¡la camiseta de Dios no se quema!", lamentando al mismo tiempo que el fútbol genere este tipo de actitudes.

Colapinto expresó que no puede existir un odio de ese tipo dado que ambos países comparten relaciones importantes y recordó que incluso en el fútbol existe esa unión con “Messi jugando para el Barcelona, le dio a España muchos momentos felices, y terminó siendo bastante feo y pareciendo una guerra entre un país y otro; no me gusta ver eso".

Asimismo, el piloto reprochó la falta de deportividad al calificar como desafortunados dichos actos, añadiendo además que "el fútbol crea este tipo de cosas que la F1 no, y no disfruto eso”.

Sin embargo, Colapinto también comentó de la celebración de los españoles en Madrid: “ojalá sean un poco más creativos con las canciones para el próximo Mundial, es un poco aburrido".

Orgullo albiceleste y reconocimiento al campeón

Pese a la amargura por el resultado, Colapinto dejó en claro el enorme respaldo hacia sus compatriotas y admitió que "España realmente jugó el mejor fútbol de todo el Mundial, así que son claramente los merecidos ganadores".

“Estoy muy orgulloso del equipo, muy orgulloso de Argentina, de Messi y de todos los jugadores de nuestro país; todos en Argentina nos sentimos muy bien representados por ellos, por la forma en que jugaron y cómo defienden la camiseta".