Sepang podría regresar a la F1 en 2026 como fecha emergente por el conflicto en Irán

El tiempo corre contra la Fórmula 1 y aunque por momentos la tensión en el Medio Oriente parece reducir por el conflicto entre Israel, apoyados por Estados Unidos, e Irán, la realidad es que no existe certeza de un acuerdo de paz y esto es un tema que la máxima categoría del automovilismo ya no puede esperar por mucho tiempo.

El trazado internacional de Sepang contempla un inesperado retorno al calendario de la Fórmula 1 en la presente temporada. Los altos mandos de la categoría reina evalúan alternativas operativas en caso de que las competencias programadas en Medio Oriente deban cancelarse de forma definitiva debido a la escalada del conflicto bélico en la región, esto según informa el medio The Race.

El tiempo corre y los rumores señalan que la decisión debe tomarse lo antes posible, incluso anunciarse durante las vacaciones de verano que comenzarán después del Gran Premio de Hungría que se disputa este fin de semana.

Aunque hace pocas semanas la fecha en Bahréin apuntaba a reubicarse para el 4 de octubre —situándose entre las carreras de Bakú y Singapur—, las recientes hostilidades y ataques con misiles que involucran a Irán y Estados Unidos han cambiado el panorama ante los riesgos de seguridad.

El impacto geopolítico en las fechas finales de la F1

La preocupación de los organizadores no se limita únicamente al GP de Bahréin, que había sido cancelado originalmente junto con Arabia Saudita en el inicio de temporada, sino que se extiende a las citas de Qatar y Abu Dabi previstas para el cierre del campeonato.

Ante la posibilidad real de que estos tres compromisos se cancelen y reduzcan el calendario actual de 22 grandes premios, la categoría busca asegurar recintos de reemplazo para mantener el mínimo de competencias que firmaron tanto con los canales de televisión como con los equipos para obtener ganancias que después son repartidas con las escuderías.

F1 canceló carreras en Bahréin y Arabia Saudita para 2026 en marzo. REUTERS

Para asegurar el flujo de dinero de las televisoras, algunas pagando más de 100 millones de dólares al año, es necesario tener un calendario mínimo de 22 carreras.

En ese escenario, la opción de recuperar el Gran Premio de Malasia gana fuerza para ocupar el hueco de octubre. De concretarse, Sepang reaparecería en el Gran Circo para ofrecer una sede con infraestructura homologada de grado 1, permitiendo a los equipos optimizar la logística del viaje por su cercanía geográfica con Singapur y garantizar la continuidad del campeonato en un entorno seguro.

Se espera que además otra carrera Europa pueda entrar al calendario y los rumores apuntan a Turquía o Portugal.