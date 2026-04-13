Hansi Flick cree en la remontada ante el Atlético de Madrid: "Es posible, ¿por qué no?"

El FC Barcelona parece tener todo en contra para seguir con vida en la Champions League. Primero debe pensar en cómo remontar un marcador de 0-2 ante el Atlético de Madrid, a eso debe sumar el factor que será visitante en el Metropolitano, pero el técnico del cuadro catalán Hansi Flick compareció ante los medios con un mensaje cargado de optimismo, aunque conocedor del reto.

Para Flick, el escenario será radicalmente distinto a los enfrentamientos previos entre ambos conjuntos. "Tengo la sensación de que será totalmente diferente a los precedentes con ellos porque la atmósfera en el campo será increíble", señaló el estratega en la conferencia de prensa previa al partido de este martes.

"Será duro para nosotros pero creo en mi equipo y en lo que podemos hacer que suceda, y es posible, ¿por qué no?".

El plan de juego del Barcelona para mañana reside en el equilibrio entre la solidez defensiva y la agresividad ofensiva. "Necesitaremos hacer una defensa muy fuerte pero también ser valientes en ataque, atacar, presionar y aprovechar cada oportunidad", explicó, haciendo hincapié en que la presión alta es innegociable: "Lo importante será presionarles, si no tienen presión salen bien y no es fácil de defender".

El factor Yamal ante el Atlético de Madrid

En cuanto a los nombres propios, el técnico destacó el papel de Lamine Yamal, a quien considera una pieza fundamental para desbordar el bloque de Simeone. "Lamine está teniendo muy buenas actuaciones... es uno de los mejores en el uno contra uno, y tenemos que ayudarle y darle la oportunidad", afirmó. Asimismo, no escatimó en elogios para Gavi, cuya actitud competitiva será vital: "Es un jugador que nos da todo a este equipo y al club, y sobre el césped no tiene miedo de nada".

Respecto al estado físico de la plantilla, Flick dejó abierta la posibilidad de ver a Frenkie de Jong desde el inicio, confirmando que "Frenkie está mejor" y que "podría incluso salir en el once". También validó la opción de Fermín, asegurando que "puede ser titular" en un partido donde las emociones y la unidad colectiva decidirán el destino europeo del club. "Tenemos que jugar como equipo, es la clave de mañana", concluyó.