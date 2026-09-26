Mohamed explota contra Katia Itzel: “No tiene talento, no aprende”

El empate 3-3 entre Cruz Azul y Toluca dejó satisfecho a Antonio Mohamed por el resultado, más no por el trabajo arbitral. El 'Turco' aprovechó la conferencia de prensa para lanzar una fuerte crítica contra Katia Itzel García, a quien cuestionó por su desempeño durante el encuentro.

Mohamed consideró que el arbitraje terminó por influir en distintos momentos del partido y fue especialmente contundente al hablar sobre la capacidad de la silbante para dirigir encuentros de esta magnitud.

Un árbitro que no aprende, no está a la altura de un partido así. Le han dado muchas oportunidades y no aprende. Se lo dije en su cara en Toluca y se lo vuelvo a decir aquí, no aprende. Tiene que tener talento para este tipo de encuentros y no lo tiene”, señaló Mohamed.

El estratega también fue cuestionado sobre si su reclamo tenía relación con el hecho de que se tratara de una árbitra. Mohamed rechazó esa interpretación y aclaró que su molestia está relacionada exclusivamente con las decisiones arbitrales que, desde su perspectiva, han perjudicado a su equipo en diferentes encuentros.

Hazte cargo de tu pregunta. No dije eso, porque luego ponen tu pregunta y un encabezado. Quiero reclamar lo que viene pasando en varios partidos. Lo único que pedimos es eso, el resultado está bien, cualquiera pudo haber ganado”, respondió.

Uno de los momentos polémicos del encuentro ocurrió cuando Willer Ditta empujó al juez de línea, acción que pudo haber terminado con la expulsión del defensor colombiano.

Más allá del empate, Mohamed ya piensa en lo que viene para el Toluca durante la pausa por la Fecha FIFA. El entrenador espera aprovechar estas semanas para recuperar futbolistas y llegar con un plantel más completo a la recta final del torneo.