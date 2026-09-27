¿Indirecta al Turco? Katia Itzel rompe el silencio con misteriosos mensajes

Katia Itzel García no respondió directamente a Antonio Mohamed, pero sus publicaciones en redes sociales fueron suficientes para encender todavía más la polémica que dejó el empate 3-3 entre Toluca y Cruz Azul.

Horas después de que el técnico de los Diablos cuestionara públicamente el trabajo de la silbante, Katia Itzel utilizó su cuenta de Instagram para compartir una serie de imágenes con mensajes relacionados con la hipocresía, aunque en ningún momento mencionó al entrenador argentino.

Mohamed había señalado después del encuentro que la árbitra no estuvo “a la altura” de un partido de ese nivel, declaraciones que rápidamente provocaron reacciones en redes sociales. El propio entrenador aclaró que su crítica estaba relacionada exclusivamente con el desempeño arbitral y no con una cuestión de género.

La primera publicación de Katia Itzel incluyó un mensaje de carácter religioso en el que se hacía referencia a quienes aparentan rectitud por fuera mientras esconden algo distinto en su interior.

Posteriormente, la silbante mexicana compartió una animación sobre una persona que reza mientras mantiene actitudes negativas durante el día y, finalmente, una imagen con dos simios.

Katia Itzel García compartió en sus historias de Instagram mensajes sobre la hipocresía, horas después de la polémica por las declaraciones de Antonio Mohamed. IG: kigm14

Aunque la cercanía entre las declaraciones de Mohamed y las publicaciones generó especulaciones sobre una posible respuesta, Katia Itzel nunca confirmó que sus mensajes estuvieran dirigidos al técnico del Toluca.

Mohamed explotó tras el empate

La tensión comenzó después de un partido de auténtica locura en el que Cruz Azul tomó ventaja 2-0 con goles de Nico Ibáñez y Gabriel Fernández, antes de que Toluca reaccionara en el segundo tiempo.

Helinho descontó al minuto 55 y Alexis Vega empató apenas un minuto después. El propio Vega apareció nuevamente al 78 para completar la remontada de los Diablos.

Cuando parecía que Toluca se llevaría los tres puntos, Gabriel Fernández apareció en tiempo agregado para marcar el definitivo 3-3 y rescatar el empate para Cruz Azul.

El arbitraje de Katia Itzel quedó entonces en el centro de la discusión, con jugadores de ambos equipos reclamando diferentes decisiones durante el encuentro y Mohamed llevando sus inconformidades hasta la conferencia de prensa.

Por ahora, Katia Itzel García no ha realizado ningún pronunciamiento directo sobre las palabras del Turco ni sobre su actuación en el partido. Sus misteriosas publicaciones, sin embargo, fueron suficientes para mantener vivo un episodio que sigue generando conversación alrededor del arbitraje en la Liga MX.