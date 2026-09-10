César Chino Huerta no jugará con Pumas ante el León; ¿llegará contra Chivas para el fin de semana?

Una lesión batió la ilusión. El regreso del Chino Huerta tendrá que esperar. No jugará este jueves frente al León en el partido pendiente del Apertura 2026, después de sufrir una molestia durante el entrenamiento de ayer, con lo que tumba las ilusiones de los aficionados.

La noticia apagó la pequeña flama de una afición que llevaba varios días esperando ver al atacante mexicano nuevamente con la camiseta de Pumas, algo que no pasaba desde enero de 2025. Huerta regresó a México hace poco más de 15 días, después de su paso por el Anderlecht de Bélgica, y todo apuntaba a que el duelo ante León podía marcar su esperado reencuentro con la afición en Ciudad Universitaria.

Sin embargo, una molestia en la parte baja de la espalda lo dejó fuera del compromiso, por lo que ahora todas las miradas apuntan al próximo fin de semana, cuando Pumas visite a Chivas, justamente el club en el que Huerta se formó y que empieza a calar de morbo el partido.

¿Qué lesión tiene el Chino Huerta?

El posible debut ante el Guadalajara tendría además un ingrediente especial. Huerta salió de las fuerzas básicas de Chivas, pero fue en Pumas donde terminó de explotar como futbolista. En CU se convirtió en referente y protagonizó una de las imágenes más recordadas de su primera etapa: después de marcarle a Chivas en los cuartos de final del Apertura 2023, mostró una camiseta con la leyenda “Re-hecho en CU”, por lo tanto es odiado en Guadalajara y se espera un recibimiento hostil hacía él como en anteriores partidos.

César Huerta, es amado en CU con los Pumas. Especial.

Ahora Pumas necesita que su jugador vuelva a ser decisivo. El equipo de Esteban Solari no encuentra todavía el camino, suma tres partidos consecutivos sin ganar y necesita urgentemente una reacción en el Apertura 2026.

Además, la presión aumenta porque el club perdió a Guillermo “Memote” Martínez, por lo que Huerta llega como una de las principales esperanzas ofensivas para cambiar la cara del equipo.

El Chino tiene antecedentes de lesiones fuertes

Y hay un antecedente que obliga a Pumas a ser prudente: durante su etapa en Europa, Huerta sufrió una pubalgia que lo mantuvo alejado de las canchas durante alrededor de siete meses.

Chino Huerta pasó 18 meses en Bélgica con el Anderlecht y ahora se presenta como el jugador importante de Pumas. Especial.

Por ahora, el esperado regreso tendrá que esperar. León no verá al Chino Huerta; Chivas podría ser el escenario de su reaparición.