Cruz Azul vs. Pumas, el duelo azul que marca la mitad del torneo en la Liga MX Femenil

Con seis series disputadas, la Liga MX Femenil entra en la segunda mitad de su fase regular y la Jornada 7 comenzará a definir el rumbo de los equipos. Cruz Azul recibirá a Pumas este viernes 11 de septiembre en un enfrentamiento que puede influir en la pelea por mejorar posiciones en la clasificación general.

Cruz Azul y Pumas, en busca de un terreno en la tabla

Cruz Azul y Pumas, llegan a este encuentro con un objetivo en común: ganar terreno en la clasificación.

Las celestes entran con la intención de escalar a los primeros puestos, mientras las universitarias seguirán en la pelea para mantener su posición dentro de los cuatro principales lugares de la tabla.

El enfrentamiento entre ambos conjuntos será el primero de la mitad del campeonato. Los equipos necesitan aprovechar cada jornada para evitar que la distancia con los primeros lugares aumente, mientras que, cada punto cobra mayor importancia de cara a la clasificación.

El encuentro se realizará a las 19:00 horas en el Estadio Unidad Deportiva Centenario y será el encargado de abrir la jornada 7.

Chivas y Rayadas chocan en busca de puntos clave

Chivas recibirá a Rayadas en el Estadio Akron para protagonizar otro de los encuentros destacados de la Jornada 7. El cuadro rojiblanco tendrá enfrente a las regiomontanas, en un partido que pondrá a prueba el momento de ambos conjuntos y que puede convertirse en uno de los cruces más atractivos de la fecha.

Las Chivas buscarán hacer valer su localía ante unas Rayadas que tendrán la oportunidad de mostrar su nivel fuera de casa. El partido se llevará a cabo el 12 de septiembre a las 17:07 horas.

Duelo de líderes: América vs. Tigres

La serie también tendrá un enfrentamiento entre dos equipos que han demostrado el poder ofensivo durante el torneo: América y Tigres.

Las Águilas llegan con 30 goles a favor, mientras Tigres suma 19, cifras que colocan el encuentro como uno de los más atractivos de la fecha. El duelo reunirá a dos de los equipos que buscan mantenerse en la parte alta de la clasificación de cada uno de sus grupos. Su enfrentamiento podría servir como una referencia del nivel que mantienen rumbo a la Liguilla.

Aunque todavía falta torneo por disputar y los cruces de la fase final dependerán de los resultados que obtengan todos los equipos, la presencia del equipo azulcrema y de las amazonas en la parte alta alimenta la expectativa de que puedan encontrarse en una instancia por el campeonato, tal como en la Apertura 2025, donde Tigres venció al América con un marcador global 4-3.

América y Tigres se enfrentarán el domingo 13 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Banorte.

¿Dónde y cuándo ver los partidos de la Jornada 7? Liga BBVA Femenil

La jornada 7 comenzará este viernes 11 de septiembre y terminará el próximo lunes 14 de septiembre con nueve partidos a disputar.