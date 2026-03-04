El Celta pide ayuda a Madonna; busca la playera que lució en 1990

La playera que lució Madonna en un concierto que dio un 29 de julio de 1990 en el Estadio Balaídos dejó huella en el Celta, club que le pidió “ayuda” y le dirigió una carta a la cantante para encontrar esa prenda, que lució el número 5 en la espalda.

“Tu imagen con nuestra camiseta se convirtió en un mito y forma parte de esa historia del Celta que también se escribe fuera del terreno de juego”, publicó el club español en redes sociales, que lleva varios años buscando la playera con la intención de incorporarla a su archivo histórico.

La playera buscan que vaya al archivo histórico del Celta Captura de pantalla

Marián Mourinho, presidenta del Celta, aseguró que la imagen de Madonna en la playera “comenzó a brilla de otro modo con el paso de los años” porque se entiende mejor lo que defendía la cantante en ese periodo, como cuestionar lo establecido y hacer frente a quien pretendía decir lo que puedes o no hacer.

“En el club que presido, nos reconocemos en esa manera de estar en el mundo”, agregó.

Previo al duelo contra el Real Madrid, el Celta tendrá un gesto simbólico Reuters

En el Celta aseguraron que encontrar la playera que lució Madonna no es un capricho, sino un acto de memoria. “Es patrimonio emocional de nuestro club”.

Previo al partido ante el Real Madrid en Balaídos del próximo viernes 6 de marzo de 2026, el Celta le dedicará un “gesto de cariño” con el fin de formularle la siguiente pregunta: “¿La tienes tú?” Si sabes dónde puede estar o quieres ayudarnos, por favor, contacta por mensaje privado”.

Fue el primer gran concierto internacional de Madonna en el Estadio de Balaídos, una de sus últimas fechas de la gira Blond Ambition.