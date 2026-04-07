VIDEO: Armando González muestra su amor por Chivas 'desde la cuna'

Armando Hormiga González se convirtió en un ídolo reciente de Chivas al anotar 24 goles en su último año futbolístico y mantenerse como el actual líder de goleo de Liga MX; se filtró un nuevo video del delantero cuando era aficionado y alentaba al club Rojiblanco con “Dale, dale, dale Rebaño”.

Siendo el futbolista sensación del balompié mexicano en los últimos meses, Armando González sueña con ser uno de los delanteros de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, sin embargo, antes de que se revele la lista final de Javier Aguirre para la justa, su nombre se mantiene creando un idilio irremplazable con Chivas y cada uno de sus aficionados.

Acompañado por uno de sus amigos en la tribuna del Estadio Akron, Armando González vestía la playera del Centenario de Chivas, misma con la que brincaba y alentaba al equipo de sus amores antes de que hacer su debut en Primera División.

“Dale, dale, dale Rebaño”, así fue como el hoy delantero estelar de Gabriel Milito y Chivas apoyaba a los 12 veces campeones de la Liga MX en su etapa como aficionado.

Por supuesto, cada una de las reacciones por parte de los seguidores de Chivas fue de aprobación ante un Armando González que con sus 12 goles logró dejar en el olvido a delanteros como Javier Chicharito Hernández y Alan Pulido, quienes fracasaron en sus respectivas etapas en el Rebaño.

El idilio de Armando González en Chivas podría vivir una pausa en los siguientes meses, ya que tras el Mundial 2026, La Hormiga contaría con la oportunidad de emigrar a Europa para convertirse en nuevo delantero de equipos que lo mantienen en su agenda, como el Feyenoord de Países Bajos.

* Actualmente, con contrato hasta el 31 de diciembre de 2029, su valor en el mercado es de 15 Millones de Dólares.

BFG