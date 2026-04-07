Caso Maradona: se intentó posponer el juicio contra una enfermera acusada por su muerte

En Buenos Aires, la jueza María Coelho, del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, protagonizó una jornada de tensión procesal en el caso por la muerte de Diego Armando Maradona, que culminó con el rechazo de la suspensión del juicio por jurados contra la enfermera Gisela Dahiana Madrid, lo que significa una interrupción temporal y excepcional, no puede exceder 10 días.

Inicialmente, la magistrada rechazó el "pedido de apartamiento" (recusación) presentado por el abogado de Madrid, Rodolfo Baqué. El letrado de la octava imputada —que eligió un proceso judicial aparte— había solicitado la recusación alegando "certero temor a la parcialidad" y sosteniendo que la jueza Coelho habría "perdido la objetividad y el equilibrio emocional necesario para dirigir el proceso".

La enfermera está imputada por homicidio con dolo tras el fallecimiento de Maradona, el 25 de noviembre de 2020. Es la única de los ocho acusados que enfrentará un juicio por jurados por separado, sosteniendo que ella seguía órdenes y no era responsable de la falta de equipo médico cardiaco.

Maradona, eterno en La Bombonera. Mexsport

La defensa de la familia Maradona planteó la nulidad del proceso de escisión (separación de la causa) de Madrid. El argumento central, al que se adhirieron la Fiscalía y las demás querellas, es que la decisión de juzgar a Madrid en un proceso paralelo surgió de un acto judicial que fue declarado nulo previamente: el primer proceso contra los otros siete trabajadores de la salud. Ese juicio inicial, que había comenzado el 11 de marzo en el Tribunal Oral en lo Correccional (TOC) Nº 3, se anuló el 29 de mayo tras el escándalo provocado por la participación de una de las juezas en un documental sobre el procedimiento judicial.

Finalmente, la jueza Coelho dictó la suspensión de la audiencia preliminar hasta que se determine el alcance de la nulidad del juicio original. Con respecto al avance del proceso judicial, la jueza Coelho señaló que solamente admitirá “pruebas relevantes, confiables y que no generen confusión o dilaciones indebidas al jurado”, según destacó el medio digital Infobae. La jueza recalcó que su criterio será riguroso para evitar cualquier presentación que perjudique el derecho a un juicio justo.