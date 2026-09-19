Rayados recibe al Campeón Cruz Azul

3' La Máquina llega con desgaste extra

La Máquina de Cruz Azul dirigida por Joel Huiqui llega a este duelo luego de haber viajado a Miami para jugar ante el Inter de Lionel Messi, duelo en el que el equipo de la MLS se impuso 2-0, en un duelo en el que Cruz Azul no se vio nada bien.