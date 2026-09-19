Rayados recibe al Campeón Cruz Azul
La Máquina de Joel Huiqui llega mermada luego de ser derrotado 2-0 hace unos días por el Inter Miami de Lionel Messi en la Campeones Cup
El "Toro" Fernández desborda por derecha para encarar al portero Rayado que le detiene el disparo con el cuerpo.
Tras un error de la defensa cruzazulina y una mala salida del arquero Kevin Mier, César Garza marca el 1-0 para los de casa.
La Máquina de Cruz Azul dirigida por Joel Huiqui llega a este duelo luego de haber viajado a Miami para jugar ante el Inter de Lionel Messi, duelo en el que el equipo de la MLS se impuso 2-0, en un duelo en el que Cruz Azul no se vio nada bien.
Inicia el cotejo correspondiente a la fecha 9 del Apertura 2026, con el trabajo arbitral sel silbante Jesús Rafael López Valle, sus auxiliares Karen Díaz y Jair Sosa. Cuarto árbitro: Martín Molina Astorga
Cruz Azul: #23 Kevin Leonardo Mier Robson, #4 Willer Emilio Ditta Pérez, #33 Gonzalo Piovi, #5 Jesús Gilberto Orozco Chiquete, #3 Omar Antonio Campos Chagoya, #6 Érik Antonio Lira Gómez, #16 Ángel Jeremy Márquez Castañeda, #8 Agustín Palavecino, #19 Carlos Alberto Rodríguez Gómez, #20 José Antonio Paradela y #9 Nicolás Alejandro Ibáñez.
Rayados de Monterrey: #1 Esteban Ezequiel Andrada, #2 Ricardo Chávez Soto, #4 Víctor Andrés Guzmán Olmedo, #33 John Stefan Medina Ramírez, #21 Luis Ricardo Reyes Moreno, #8 Óliver Torres Muñoz, #25 Orbelín Pineda Alvarado, #7 Lucas Nahuel Ocampos, #17 Jesús Manuel Corona Ruíz, #9 Diego Martín Rossi Marachlian y #99 Hugo Cuypers.