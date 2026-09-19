Insólito susto en Tailandia: Andros Townsend es arrollado por una aplanadora

Un insólito y angustiante momento se vivió en la previa del encuentro entre el PT Prachuap y el Pattani FC en el fútbol de Tailandia. El experimentado delantero inglés de 35 años, Andros Townsend, protagonizó un accidente inédito mientras realizaba los trabajos de calentamiento dentro del terreno de juego.

Mientras la plantilla del PT Prachuap realizaba sus ejercicios precompetitivos, un empleado del estadio conducía una máquina aplanadora de césped, a lo largo del campo de juego. Townsend, al intentar controlar un balón de espaldas a la aplanadora, cerca de la trayectoria de la maquinaria, impactó directo con el vehículo en movimiento.

La máquina pasó por encima de su pierna izquierda, dejando al futbolista atrapado momentáneamente debajo de la pesada estructura. La escena encendió las alarmas inmediatamente entre sus compañeros de equipo y el personal del estadio, quienes corrieron a auxiliarlo.

A pesar de lo aparatoso de las imágenes captadas en video, Townsend escapó milagrosamente sin lesiones de gravedad. Tras recibir atención médica de inmediato para descartar daños estructurales, el atacante permaneció en el banquillo de suplentes.

Con el partido prácticamente sentenciado en favor del PT Prachuap (que terminó imponiéndose con un categórico 3-0), el estratega decidió darle ingreso a Townsend en el tiempo de compensación de la segunda mitad.

Poco después del cotejo, el propio futbolista abordó la situación en sus redes sociales con humor al compartir las imágenes del incidente con la frase: "Un día más en el fútbol tailandés (¡estoy bien!)", tranquilizando a sus seguidores tras protagonizar una de las anécdotas más insólitas del año en el balompié internacional.