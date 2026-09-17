¿Trauma superado? A 10 años de la humillante derrota del América ante las Chivas del 'Gullit' Peña

En algún rincón de la historia del futbol mexicano se recordará a Carlos Peña como un héroe de las Chivas en Clásicos Nacionales. También el americanismo lo recordará, pero como un rival incómodo sin importar el color del escudo que haya portado.

Fueron tres goles los que el nacido en Ciudad Victoria le propinó al América, uno con la camiseta del León y dos con la del Guadalajara. Pero el que más se recuerda fue el último y sirvió para aplacar a las Águilas en el Estadio Azteca.

El clásico del Apertura 2016 se mantiene entre los momentos inolvidables de esta rivalidad y por la animadversión generada por los altibajos del ‘Gullit’ Peña, quien ingresó de cambio para la estocada final.

Además, la plantilla rojiblanca la conformaron de inicio Rodolfo Cota -hoy es el portero titular del América-, Jesús ‘Chapito’ Sánchez, Edgardo Marín, Ángel Zaldívar, Isaac Brizuela, Carlos Cisneros, Orbelín Pineda y Javier ‘Chofis’ López. Todos ellos dirigidos por el argentino Matías Almeyda.

Las Chivas lo ganaban por dos goles, doblete de Isaac ‘Conejito’ Brizuela (20’, 32’), lo que hizo del clásico un duelo vibrante y de presión para los cremas.

Duro golpe el que recibían las águilas en su casa y con un vestidor que era sinónimo de bravura, con la dirección técnica de Ignacio Ambriz. Como titulares jugaron Moisés Muñoz, Paul Aguilar, Paolo Goltz, Osmar Mares, Rubens Sambueza, Osvaldo Martínez, Renato Ibarra, William da Silva, Darwin Quintero y Silvio Romero.

El pundonor del Rebaño Sagrado se impuso. Aunque se buscaba el remate de un marcador más abultado. Y Carlos Peña lo hizo. El atacante entró al minuto 70 por Eduardo ‘Chofis’ López.

Caló al americanismo por tratarse de un personaje de altibajos, de indisciplina, con problemas por el alcohol que lo persiguieron hasta el fin de su carrera como futbolista profesional.

El gol, una estocada final del 'Gullit'

Corría el minuto 84. ‘Gullit’ Peña desde el sector de las Chivas construyó el contragolpe a velocidad y con un pase largo a la banda derecha. Condujo a profundidad el ‘Conejito’ Brizuela, para sacar un centro al área de las Águilas.

Tres defensores amarillos y Moisés Muñóz no anticiparon la llegada del ‘Gullit’. En solitario apareció el rojiblanco y de cabeza empujó a las redes.

Peña liquidó el Clásico de México. Izó el orgullo rojiblanco por encima del azulcrema.

El presente del Clásico de México

América llega a este clásico con el orgullo lastimado, aunque se trata de la primera herida del torneo Apertura 2026. En la jornada pasada perdieron el invicto frente al Cruz Azul (4-3); sin embargo, ostentan una de las plantillas más atractivas y ostentosas de la Liga MX tras el fichaje de seis elementos que militaban en el extranjero (Óscar Perea, Edwin Cerrillo, Miguel Borja, Carlos Álvarez, Santiago Ramos Mingo Y Santiago Bueno).

América, con el DT uruguayo Guillermo Almada, marcha tercero de la clasificación, con 16 puntos, mientras que las Chivas y el estratega argentino Gabriel Milito tienen el subliderato, con 17 unidades; Toluca es líder, con 19.