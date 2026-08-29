Álvaro Fidalgo sigue sin jugar con Betis pese a promesa de Pellegrini

Álvaro Fidalgo volvió a quedarse sin minutos con el Real Betis. El mediocampista español naturalizado mexicano no fue utilizado por Manuel Pellegrini en la derrota 5-2 ante el Levante, por lo que ya suma tres partidos consecutivos sin participar en el inicio de la temporada de LaLiga.

La situación llama la atención porque, antes del encuentro, Pellegrini había señalado que Fidalgo evolucionaba favorablemente de una lesión en una de sus rodillas y que incluso podía estar disponible durante esta semana.

No ha tenido minutos porque la semana pasada no estaba al cien por ciento de su rodilla. Ya podía hacer trabajo, podía pegarle al balón, pero no estaba al cien recuperado. A lo mejor el haberlo apurado le hacía después retardar su recuperación total, así que lo vamos a llevar con cuidado, yo creo que ya esta semana debe estar disponible”, explicó el técnico chileno en conferencia de prensa previo al partido.

Sin embargo, Fidalgo nuevamente tuvo que conformarse con observar el partido desde el banquillo. Aunque Pellegrini realizó varios cambios durante el encuentro, el mediocampista no fue requerido y terminó sin sumar minutos.

Fidalgo se pierde los tres primeros partidos del Betis

La ausencia del mexicano se produjo en una jornada complicada para el conjunto verdiblanco. El Levante consiguió su primera victoria de la temporada al imponerse 5-2 al Betis en el Ciutat de València, gracias a su contundencia ofensiva y a un doblete de Roger Brugué durante la segunda mitad.

Con este encuentro, Fidalgo acumula tres jornadas sin actividad con el Betis en el arranque de la Primera División de España. El mediocampista estuvo nuevamente en la banca, pero el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo.

Aunque su ausencia está relacionada con el proceso de recuperación de su lesión, no existe confirmación de una nueva recaída. La decisión de Pellegrini parece responder a la intención de llevar con cautela la recuperación del futbolista y evitar que regrese antes de estar completamente recuperado.

Fidalgo tendrá que esperar ahora una nueva oportunidad para volver a las canchas y disputar sus primeros minutos de la temporada con el Betis.