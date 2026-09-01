Tony Romo recibe su merecido por conducir ebrio; multan y castigan al exquarterback de la NFL

Al exquarterback Tony Romo le fueron revocados sus privilegios de conducción durante seis meses tras no oponerse a los cargos por conducir bajo los efectos del alcohol, según confirmaron las autoridades judiciales de Wisconsin. También deberá pagar una multa, además de que fue inhabilitado por la cadena CBS Sports.

El histórico exjugador de los Dallas Cowboys y actual analista estelar de TV fue arrestado por la policía de Milwaukee el 23 de julio tras una parada de tráfico de rutina. Los informes señalaron que los agentes detectaron un fuerte olor a alcohol en su aliento y que Romo no superó las pruebas de sobriedad de campo, por lo que fue puesto bajo custodia preventiva.

Inicialmente fue citado por negarse a realizar la prueba de alcoholemia, los registros estatales indican que se le emitieron tres infracciones adicionales: adelantamiento no permitido por la derecha, primera falta por conducir intoxicado y posesión de envases abiertos de alcohol en el vehículo.

Un tribunal dictaminó su culpabilidad, imponiéndole una multa de 784 dólares y la obligación de instalar un dispositivo de bloqueo de encendido por alcoholímetro en cualquier vehículo que opere en el futuro. Asimismo, la leyenda de los Dallas Cowboys deberá completar satisfactoriamente un programa obligatorio de evaluación de consumo de sustancias.

En un comunicado público, Romo, de 46 años, explicó que las múltiples cirugías de espalda sufridas al final de su carrera le generaron un dolor crónico y una fuerte dependencia de analgésicos que derivó en el uso excesivo de bebidas embriagantes:

Asumo la total responsabilidad de mis actos. El paso más importante es examinar los errores cometidos y hacer los cambios necesarios para salir adelante".

El cuatro veces seleccionado al Pro Bowl en sus 13 temporadas con la estrella solitaria se encuentra actualmente con una licencia temporal y obligatoria de CBS Sports. La cadena de televisión estadounidense anunció que la leyenda de los Texans, JJ Watt, lo reemplazará en el equipo principal de transmisiones para el inicio de la temporada regular, mientras la mesa directiva evalúa su permanencia definitiva en las pantallas.