¿Helinho jugará la Semifinal de Leagues Cup? El 'Turco' Mohamed habla de su situación

El Toluca ha cerrado fila para enfrentar al León en las Semifinales de la Leagues Cup 2026, sin embargo, la gran interrogante que rodea al equipo es saber si Helinho estará con los Diablos para este encuentro.

En los últimos días, varios reportes señalan que el jugador brasileño tendría una oferta para jugar en el futbol de Rusia, por lo que su estadía con los Escarlatas corre peligro.

Helinho a punto de cobrar una falta. Mexsport

En conferencia de prensa previo a la Semifinal de Leagues Cup, Antonio Mohamed habló acerca de la situación de Helinho y confirmó que mañana lo tiene contemplado para jugar.

Si, para mañana está (Helinho), después es un tema de la directiva. Él está muy comprometido con el club”, afirmó.

Sobre el torneo, el Turco Mohamed señaló que los equipos mexicanos lo han tomado con más seriedad con el pasar del tiempo, por ello, hay cuatro clubes nacionales en esta instancia.

Si claro, se ha tomado con más seriedad la Leagues Cup, el llegar a esta instancia es un reflejo. Esperemos hacer las cosas bien y estar en la Final”, comentó.

Mohamed no se fía de que sea un partido sencillo para el Toluca, ya que el León es un equipo fuerte que ha mostrado buenas cosas en los últimos meses.

"Obviamente es un partido de alto grado de dificultad. León pasa por un gran momento, tenemos que estar bien aplazados y poder superarlos. Es un lindo partido, con nuestras armas, esperamos poder contrarrestarlos”, finalizó.

Viñas quiere ganar títulos con Toluca

Federico Viñas fue un refuerzo para el Toluca para este torneo y el uruguayo ha respondido de buena manera con goles y un gran rendimiento, por lo que se mostró agradecido de poder volver a jugar en México.

“Estoy pasando un buen momento, el delantero es importante, cuando no toca hacer goles, tocan. También es importante hacer otras labores como presionar, marcar o hacer otro tipo de cosas, siempre que viene gol estamos contentos”, señaló.

Viñas llegó a un equipo ya formado y aunque ha tenido competencia, espera poder hacer grandes cosas con los Diablos y conseguir títulos.