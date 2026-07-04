"Todos soñamos un partido así": Álvaro Fidalgo se entusiasma por el México vs Inglaterra 

Más allá de ser naturalizado, Álvaro Fidalgo siente a la perfección el salto de calidad que la Selección Mexicana puede dar en su duelo contra Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, en el Estadio Ciudad de México.

"Octavos contra Inglaterra, ya con eso la ilusión es grande, estamos contentos. Desde que salió el grupo y supimos de los posibles cruces, todos empezamos a soñar con un partido así de grande, incluida la afición, pero estamos preparados para esta prueba", aseguró el mediocampista de origen español.

El Maguito describió también la evolución de los ánimos conforme han pasado los partidos de la fase de grupos y el triunfo ante Ecuador en los 16vos de final del Mundial.

"Después de cada partido ganado y mil lances, es una locura la ilusión de la gente, nosotros lo sabemos, sabemos de la instancia en la que estamos, es un Mundial y si quieres trascender, tienes que enfrentarte a las mejores selecciones, es una prueba grande contra una de las grandes selecciones, qué mejor que eso para mañana disfrutar en el Azteca y con toda la gente en el país, será un partido increíble, será histórico y habrá que estar a la altura".

El jugador del Betis de España también hizo gala de su análisis táctico-técnico de la Selección de Inglaterra.

"El mediocampo es muy físico, Anderson posiblemente lo fiche un gran equipo, es joven, como Jude Bellingham juega más suelto, Declan Rice más suelto que Anderson, pero tienen grandes jugadores en todas las líneas. Harry Kane, Rashford que al final hemos visto y será un gran rival sin duda".

Sobre la altitud de la Ciudad de México y el desgaste físico que genera en atletas de alto rendimiento, Fidalgo no mira una amplia ventaja.

"De la altura prefiero que se den cuenta ellos en el campo, no es fácil, en los primeros minutos te acomodas un poco".

Por último, Álvaro Fidalgo extendió un mensaje para los aficionados, para celebrar en los principales puntos del país con responsabilidad, luego de las cuatro personas que perdieron la vida por asfixia, en los festejos anteriores en Paseo de la Reforma.

"Siempre celebrar, ilusión a tope, ojalá podamos darles felicidad enorme, pero con responsabilidad, nadie quiere celebración, un momento tan importante para toda la vida se quede en un momento triste, ojalá salgan a disfrutar de verdad con familia, amigos, precaución y que sea una celebración sin momentos tristes".