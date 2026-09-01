River Plate va por Willer Ditta, pero Cruz Azul exige una MILLONADA por el colombiano

Las cosas siguen calientes en Cruz Azul después de que no se concretará el pase de Erik Lira a Francia. Ahora las miradas se centran en retener a otro jugador inamovible: Willer Ditta.

De acuerdo con fuentes consultadas por Excélsior desde Argentina, el conjunto Millonario ha centrado su atención en el defensa colombiano, inclusive ya pusieron la primera oferta.

Wiler Ditta no viajará a Tijuana. Jesus Cisneros/Mexsport

River ofertó seis millones de dólares por el pase de Ditta, sin embargo, Cruz Azul pretende una cifra cercana a los 15 mdd. En La Noria esperan que el club argentino incremente su propuesta, por arriba de los 9 mdd como mínimo, para iniciar la negociación.

Ante ello y aunque los Millonarios llevan varios mercados interesados en Willer, en estos momentos, la transferencia parece no concretarse.

El mercado de pases en el futbol argentino cierra hasta este martes, sin embargo, River Plate tiene hasta el 12 de septiembre para fichar a más jugadores, esto tras la lesión de Giorgio Constantini.

Willer Ditta, un pilar de Cruz Azul

En Cruz Azul ven a Willer Ditta como un jugador fundamental en el equipo. Desde su llegada a México ha sido un titular inamovible a pesar de que han desfilado un sin fin de entrenadores.

De igual manera, Ditta se siente muy cómodo y feliz en La Máquina, por lo que a menos de que la oferta de River Plate también sea atractiva para el colombiano, se verá complicado su partida de México.

Willer Ditta llegó a Cruz Azul el 6 de julio de 2023 procedente de Newell’s Old Boys. Desde entonces se consolidó como titular indiscutible en la zaga cementera (dorsal 4), acumulando 148 partidos oficiales y anotando un total de 4 goles.

Con La Máquina conquistó la CONCACAF Champions Cup 2025 (tras golear 5-0 a Vancouver Whitecaps), el título de Liga MX del Clausura 2026 (frente a Pumas) y el Campeón de Campeones 2026.