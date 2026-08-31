América se fija en la joya española Carlos Álvarez del Levante

El América, invicto y líder en el Apertura 2026, no se conforma y sigue buscando refuerzos para reforzar su plantilla de cara a la recta decisiva del torneo.

Las Águilas de Guillermo Almada acumulan un arranque impecable, con cinco victorias y un empate en seis jornadas, 16 puntos y la mejor defensa del campeonato, pero la dirección deportiva mantiene abierta la puerta a incorporaciones que eleven el nivel ofensivo y den más alternativas en el mediocampo.

Desde España, el periodista Germán Muñoz ha informado que el Club América ha puesto sus ojos en Carlos Álvarez, mediapunta del Levante.

Carlos Álvarez celebrando un gol con el Levante Instagram

El equipo azulcrema estaría evaluando la posibilidad de incorporar al jugador andaluz en este cierre de mercado o en una operación a corto plazo, aprovechando la situación contractual del futbolista.

Álvarez afronta su último año de contrato con el Levante (vence en junio de 2027) sin haber cerrado una renovación, y el club valenciano ha recibido interés extranjero en las últimas semanas.

Un fichaje que podría ser viable, ya que el Levante no descarta escuchar ofertas si resultan beneficiosas para sus cuentas, teniendo en cuenta además que el Sevilla retiene un porcentaje de los derechos económicos del jugador.

¿Quién es Carlos Álvarez?

Carlos Álvarez Rivera, nacido el 6 de agosto de 2003 en Sanlúcar la Mayor (Sevilla), es un mediapunta zurdo de 1.68 metros que se formó en las categorías inferiores del Sevilla.

Debutó con el primer equipo sevillista en LaLiga y en agosto de 2023, fichó libre por el Levante, entonces en Segunda División, firmando hasta 2027.

En el club granota se consolidó como una de las piezas clave del ascenso a Primera en la temporada 2024-25, en la que aportó goles y asistencias de alto nivel y firmó el tanto decisivo que certificó el retorno a la máxima categoría.

Aunque en la campaña 2025-26 en Primera se vio limitado por problemas físicos (incluida una pubalgia persistente), su rendimiento en Segunda lo posicionó como una de las perlas del futbol español, con un valor de mercado cercano a los 15 millones de euros.

Ha sido internacional en categorías inferiores de España y, a sus 23 años, representa un perfil ofensivo joven y con margen de crecimiento que podría aportar desborde y creatividad al ataque americanista.