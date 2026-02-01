¡Carlos Alcaraz tiene una fortuna de jeque! A los 22 años ya acecha el cuarto lugar histórico de ganancias en el tenis

Carlos Alcaraz no sólo es el heredero de la gloria deportiva de Rafael Nadal; es una máquina de facturar que está pulverizando los registros financieros del tenis mundial. Con su reciente coronación en el Abierto de Australia, el murciano se embolsó un premio de 2.8 millones de dólares, cifra que dispara sus ganancias totales en premios a los 62.8 millones de dólares.

A sus apenas 22 años, Alcaraz ya se ha instalado en el quinto puesto de todos los tiempos en la lista de ingresos de la ATP. El ritmo es tan vertiginoso que la pregunta no es si superará a Andy Murray (64.7 mdd), sino cuándo sucederá. Con sólo 1.9 millones de dólares de diferencia, es prácticamente un hecho que antes de que termine el verano de 2026, el español asaltará la cuarta posición histórica, quedando solo por detrás de los Tres Grandes: Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer.

El triunfo de Alcaraz este domingo en la Rod Laver Arena no sólo frustró el Grand Slam número 25 de Djokovic, sino que confirmó un cambio de guardia económico. Mientras que las leyendas del pasado tardaron una década en acumular fortunas similares, Alcaraz ha capitalizado una era de premios inflados y bonos récord que lo sitúan en la cima de la pirámide financiera del deporte global.

¿Cuántos millones ganará Alcaraz al final de su carrera?

Si la salud respeta su explosivo estilo de juego, Carlos Alcaraz está en camino de convertirse en el tenista más rico que jamás haya pisado una cancha. Las proyecciones basadas en su actual tasa de éxito, con siete títulos de Grand Slam a los 22 años sugieren que su techo financiero es inexistente.

Considerando que el prize money de los torneos aumenta un promedio del 10 por cieno anual y que Alcaraz domina los eventos con las bolsas más grandes (como el US Open y las Finales de la ATP), se estima que sólo por concepto de torneos podría superar los 250 millones de dólares al momento de su retiro.

Sin embargo, el verdadero "bombazo" está fuera de las canchas. Actualmente, Alcaraz es el tenista mejor pagado del mundo según Forbes, percibiendo cerca de 30 millones de dólares anuales en patrocinios de marcas como Nike, Rolex y BMW. Si mantiene este ritmo de influencia global, su fortuna integral para el año 2040 podría rebasar los 800 millones de dólares.

Cada victoria amplía la brecha con el pasado reciente y reduce la distancia con los gigantes. En la cancha levanta trofeos. En los registros financieros, ya juega otro partido. Y lo está ganando.