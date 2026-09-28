ATP 500 Tokio: Cuadro, partidos y dónde ver en México

El Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships 2026, torneo ATP 500 que se disputa en el Ariake Coliseum y el Ariake Tennis Forest Park de Tokio, se celebrará del 30 de septiembre al 6 de octubre.

Las clasificatorias se disputaron el 28 y 29 de septiembre, y el cuadro principal comienza este miércoles 30. El certamen marca el inicio de la gira asiática de otoño y reúne a varios de los mejores tenistas del circuito.

Carlos Alcaraz llega como campeón defensor. El español encabeza un cartel que incluye a Frances Tiafoe, Taylor Fritz, Rafael Jódar, Brandon Nakashima, Casper Ruud, Tommy Paul y Valentín Vacherot.

Carlos Alcaraz entrenando para la Laver Cup Instagram

¿Cómo quedó el cuadro del ATP 500 Tokio? Camino difícil para Alcaraz

Carlos Alcaraz, cabeza de serie número 1 y vigente campeón, debutará contra el estadounidense Alex Michelsen, semifinalista reciente del US Open.El español, que en 2025 solo cedió un set en todo el torneo, buscará revalidar el título.

El murciano enfrentará un camino complicado, el Cuartos se podría medir ante Paul o una semifinal contra Taylor Fritz (3).

En la otra mitad de la zona alta, Fritz enfrentará a un clasificado, mientras Lorenzo Musetti choca con Arthur Fery y Holger Rune (en su regreso al circuito) se mide a Kyrian Jacquet.

Luciano Darderi tiene un debut complicado ante Casper Ruud (6). En la zona baja destacan Brandon Nakashima (5) contra Ugo Humbert, Jiri Lehecka contra Zizou Bergs y el atractivo duelo entre Alejandro Davidovich Fokina y Matteo Berrettini. Rafael Jódar (4) espera a un clasificado.

La parte más emotiva del sorteo la protagoniza Kei Nishikori, que en su última aparición en Tokio se medirá en primera ronda a Frances Tiafoe, cabeza de serie número 2.

Valentin Vacherot (8) debuta contra Alexander Blockx y hay plazas de clasificados aún por definir frente a Fritz, Jódar, Tomás Martín Etcheverry y Luca Van Assche. El cuadro promete partidos de alto voltaje desde el primer día.

Dónde ver el ATP 500 de Tokio en México

En México el torneo se puede seguir por ESPN y por Tennis TV, la plataforma oficial de streaming del circuito ATP.

Las sesiones del cuadro principal arrancan a las 11:00 y 16:00 hora local japonesa, es decir, alrededor de las 20:00h del día anterior y la 01:00 de la madrugada, hora del centro de México.

El cuadro del ATP 500 Tokio (primera ronda)