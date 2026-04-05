¿Qué pasó con Paul Pogba? El francés vuelve con el Mónaco tras superar lesiones

El mediocampista francés Paul Pogba vuelve a estar disponible con el AS Mónaco tras superar uno de los momentos más complicados de su carrera. Luego de cuatro meses fuera por lesiones musculares, el jugador ha sido nuevamente convocado para el partido en contra del Marsella en la League 1, marcando el final de una etapa llena de incertidumbre.

La situación del campeón del mundo en Rusia 2018 había generado dudas. Desde su regreso al futbol en 2025, tras cumplir una sanción por dopaje reducida, Pogba apenas sumó minutos en el terreno de juego, con participaciones breves antes de recaer en problemas físicos que lo alejaron nuevamente de la competencia.

Sin embargo, el francés no bajó los brazos. Durante su proceso de recuperación, trabajó intensamente para recuperar ritmo y confianza. Incluso, en el último parón internacional logró hacerse presente en el marcador durante un partido amistoso, una señal clara de su evolución física.

El técnico Sébastien Pocognoli ha respaldado públicamente al mediocampista, asegurando que ya entrena al parejo del grupo. Esta situación abre la puerta a que Pogba vuelva a tener minutos en compromisos importantes y retome protagonismo dentro del equipo.

El objetivo del futbolista es claro: volver a la élite. Pogba mantiene la ilusión de ser considerado nuevamente por la selección de Francia de cara al próximo Mundial. Aunque el reto luce complicado, su meta es cerrar su carrera compitiendo al máximo nivel y demostrar que aún puede ser un jugador determinante en el futbol internacional.