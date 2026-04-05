¡PSV es el rey de Holanda! Los Granjeros se coronaron en la Eredivisie tras fracaso del Feyenoord

El PSV Eindhoven se coronó campeón de la Eredivisie 2025-2026 de forma anticipada, luego del empate sin goles entre el Feyenoord y el Volendam, resultado que dejó sin opciones a su más cercano perseguidor en la recta final del campeonato.

El conjunto dirigido por Peter Bosz aseguró el título tras alcanzar 71 puntos, una ventaja inalcanzable sobre los 54 del Feyenoord, confirmando así su dominio absoluto en el futbol neerlandés. La diferencia refleja la consistencia de un equipo que se mantuvo como líder desde gran parte de la temporada.

La consagración se encaminó desde la jornada previa, cuando el PSV consiguió una victoria clave ante el Utrecht, resultado que prácticamente sentenció la lucha por el campeonato. A partir de ahí, solo era cuestión de tiempo para que se hiciera oficial el título.

El PSV consiguió su campeonato número 27 de la Eredivisie @PSV

Uno de los pilares del éxito fue la gestión de Bosz, quien supo reconstruir al equipo tras cambios importantes en la plantilla. Con un estilo ofensivo y equilibrado, el PSV encontró en sus jugadores clave a los protagonistas necesarios para sostener el alto nivel competitivo a lo largo del torneo.

Además del rendimiento propio, el club de Eindhoven aprovechó los tropiezos de sus rivales directos en las últimas jornadas, lo que facilitó la consolidación de una ventaja definitiva en la cima de la tabla.

Con este nuevo campeonato, el PSV reafirma su estatus como uno de los equipos más importantes de Países Bajos y suma otro título a su historia. Asimismo, asegura su participación en competiciones europeas, donde buscará trasladar su dominio local al escenario internacional.