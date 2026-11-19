Carles Puyol, campeón del mundo con España y multicampeón con el FC Barcelona, se incorporó al Inter Club d'Escaldes de Andorra como director de relaciones y futbol internacional. El exdefensa buscará impulsar el crecimiento internacional de la institución, que actualmente compite en la primera división de ese país y en la UEFA Conference League.

El español ya asumió sus funciones y, durante su primer día en la institución, reconoció los resultados que ha conseguido el equipo. También destacó el reto de mantener el nivel competitivo y continuar con el desarrollo del proyecto deportivo.

Quiero felicitar al club por todo lo que ha conseguido hasta ahora. Ganar siempre es difícil, pero mantenerse al máximo nivel aún lo es más. El reto es continuar trabajando con la misma ambición y motivación para seguir creciendo y logrando nuevos objetivos”, expresó.

¿Cuál será la función de Carles Puyol en el club andorrano?

Como director de relaciones y futbol internacional, el exjugador del Barcelona tendrá la tarea de contribuir al crecimiento del Inter Club d'Escaldes fuera de Andorra. Su incorporación coincide con una etapa importante para la institución, que ya consiguió competir en la fase de liga de un torneo organizado por la UEFA.

La presencia en la Conference League representa un escaparate para el equipo, que buscará aprovechar su participación continental para fortalecer su reconocimiento internacional. En ese escenario, Puyol aportará desde un cargo directivo, con el objetivo de acompañar la expansión del proyecto.

Su llegada también coincide con el momento deportivo del conjunto, que actualmente ocupa el segundo lugar de la liga y defiende el campeonato conseguido anteriormente. Además, es el primer equipo andorrano en competir en la fase de liga de la Conference League.

Anwar Hernández, el mexicano que compartirá con Puyol

Dentro de la plantilla del Inter Club d'Escaldes también se encuentra el defensa mexicano Anwar Hernández, quien tendrá ahora a una figura del futbol español como parte de la directiva de su equipo.

Hernández se desempeña como defensa central y es el único futbolista mexicano que ha disputado todos los minutos en competencias de clubes de la UEFA durante la actual temporada. Su participación total supera los mil 100 minutos con el conjunto andorrano.

El mexicano se ha consolidado como una pieza importante en la zona defensiva del equipo, que combina su participación en la liga local con su primera experiencia en la fase de liga de la Conference League.

De esta manera, Puyol y Hernández coincidirán en la misma institución desde funciones distintas: el español dentro de la estructura directiva y el mexicano como integrante de la plantilla.