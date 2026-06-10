Canelo desafía la historia: apuesta 100 mil dólares a México en la inauguración del Mundial 2026

Mientras continúa con la preparación para la pelea del próximo 12 de septiembre ante Christian Mbilli, Saúl Canelo Álvarez encontró tiempo para involucrarse en otro combate, uno mucho más simbólico y cargado de emoción nacional.

A través de sus redes sociales, el campeón mexicano compartió una imagen que muestra una apuesta de 100 mil dólares a favor de la Selección Mexicana para el partido inaugural del Mundial 2026 frente a Sudáfrica. De cumplirse el pronóstico, el tapatío cobraría 140 mil dólares, una ganancia de 40 mil sobre la cantidad arriesgada.

La cifra representa apenas una fracción de la fortuna que ha acumulado a lo largo de una carrera que lo convirtió en el deportista mexicano mejor pagado de la historia con más de 500 millones. Sin embargo, el valor de la apuesta parece ir más allá del dinero. Canelo apostó por una victoria que México jamás ha conseguido cuando le ha tocado abrir una Copa del Mundo.

Contra la historia

El encuentro de este jueves en el Estadio Ciudad de México marcará la octava ocasión en que el Tri dispute el primer partido de un Mundial. Las siete experiencias anteriores dejaron un saldo de cinco derrotas y dos empates.

La historia comenzó en Uruguay 1930 con una derrota de 4-1 frente a Francia. Después llegaron las caídas ante Brasil en 1950, 1954 y 1962, además de la derrota contra Suecia en 1958. México tuvo que esperar hasta su propia Copa del Mundo en 1970 para evitar la derrota en un estreno mundialista gracias al empate sin goles ante la Unión Soviética en el Estadio Azteca.

Cuarenta años más tarde, en Sudáfrica 2010, el Tri volvió a inaugurar una Copa del Mundo y rescató un empate 1-1 frente al anfitrión con un gol de Rafael Márquez.

Ahora el destino ofrece una nueva oportunidad. México volverá a abrir un Mundial y lo hará en casa, en el mismo escenario que albergó las inauguraciones de 1970 y 1986. El partido también convertirá al país en el primero de la historia en organizar tres Copas del Mundo.

La apuesta de Canelo coincide con el sentimiento de millones de aficionados que ven en esta generación la posibilidad de romper una estadística que ha acompañado al futbol mexicano durante casi un siglo. Ninguna Selección Mexicana ha logrado ganar un partido inaugural de Mundial. Canelo estará en el Estadio Ciudad de México para entregar el premio al jugador más valioso del encuentro.

Si México derrota a Sudáfrica, Canelo ganará 40 mil dólares. El futbol mexicano, en cambio, ganará algo mucho más difícil de conseguir: su primera victoria en el partido que abre una Copa del Mundo.