‘Canelo’ Álvarez advierte: 'voy a ser campeón de nuevo'

Saúl “Canelo” Álvarez advierte que cumplirá su misión: ser campeón mundial de nuevo. El boxeador mexicano afirmó que está enfocado en ello, previo a enfrentar al francés Christian Mbilli, monarca del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita.

“Me siento muy bien, voy a ser campeón del mundo de nuevo y esa es mi misión, estoy enfocado en eso, pase lo que pase, cueste lo que cueste, voy a ser campeón del mundo”, indicó el excampeón indiscutido de las 168 libras en entrevista para TV Azteca.

“Canelo” y Mbilli tienen una diferencia de edad de cinco años. El mexicano tiene 36, por 31 del francés.

Ambos boxeadores tienen guardia ortodoxa, pero lo que destaca es la experiencia. Cuando el boxeador mexicano ha disputado 28 peleas de título mundial (24-3-1), Christian Mbilli lo ha hecho en dos ocasiones. Lo que sí tendrá que tener cuidado el tapatío, es la efectividad de nocaut que tiene su rival, con un 82.76 por ciento.

“Es un buen peleador, agresivo, lanza muchos golpes, es un campeón por una razón, pero sabes que estoy ahí con todos, así que estoy listo”, dijo “Canelo” Álvarez.

El originario de Yaoundé, Camerún, se consagró campeón supermediano del CMB en 2025 y tiene un récord invicto de 29 victorias y 1 empate.

Saúl Álvarez tiene el reinado consecutivo del peso supermediano más largo de la era moderna, siendo monarca desde 2020 hasta 2025.

Asimismo, el tapatío realizó nueve defensas exitosas y se ubica solo por una del récord que tiene el británico Nigel Benn, con 10, que fue monarca dentro del periodo de 1992 a 1996.