¿A qué hora es la pelea ‘Canelo’ vs Mbilli del sábado 31 de octubre?

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli ya tienen una hora aproximada en la que subirían a disputar su pelea en el Kingdom Arena en Arabia Saudita, según la más reciente información proporcionada por DAZN que, junto a TV Azteca, transmitirá el combate.

Fecha: sábado 31 de octubre.

Hora del inicio de la función: 11 de la mañana, tiempo de la CDMX.

Hora de la pelea ‘Canelo’ vs Mbilli: Iniciará entre las 2:30 y 3 de la tarde, tiempo de la CDMX.

Anteriormente, se había anunciado que el inicio de la pelea sería a las 6 de la tarde, aproximadamente, pero con este cambio son tres horas más temprano.

“Este próximo sábado 31 de octubre, estaremos siendo testigos de una de las peleas de box más importantes del año, pues se estará llevando el evento de México vs El Mundo, donde Azteca 7 llevará hasta tu casa la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez vs. Christian Mbilli en punto de las 3:00 pm”, publicó la televisora en redes sociales.

La función iniciará a las 11 de la mañana, cuando David Picasso enfrente a Carl Martin.

En la velada en Arabia Saudita, también verá acción Jaime Munguía, quien peleará ante Nikita Zon por el título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en poder del mexicano.

Saúl “Canelo” Álvarez vuelve al ring tras haber caído con el estadunidense Terence Crawford y perder los campeonatos supermedianos. Ahora, tiene en la mira el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que ostenta Christian Mbilli.

En un dato que compartió Ring Magazine, el boxeador tapatío no ha visitado la lona en más de 500 rounds.