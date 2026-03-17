Canción del Mundial 2026: FIFA presume a Messi y sepulta a Cristiano

FIFA presentó un adelanto de Lighter, la primera canción del Mundial 2026 en la que destacó a leyendas y momentos icónicos que se han presentado en la historia de los Mundiales, sin embargo, pese a enaltecer a Lionel Messi levantando el trofeo por todo lo alto del Lusail Stadium, terminaron olvidándose y haciéndole un nuevo desplante a Cristiano Ronaldo, mismo al que excluyeron del video.

A poco menos de tres meses de que el balón ruede en el Mundial 2026, FIFA anunció su primera canción junto con el acuerdo con YouTube, plataforma que transmitirá el inicio de cada uno de los 104 partidos que se disputarán en el certamen a celebrarse entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio.

Mostrando a Lionel Messi en Qatar 2022, Didier Deschamps en Francia 1998, Alemania en el Maracaná durante el 2014, la Jules Rimet, Luka Modric, un sorprendente Marruecos en 2022, Brasil en 1970, goles como el de Luis Chávez a Arabia Saudita que hacía soñar a México, el golazo de Mbappé ante Argentina, y a leyendas como Zidane, El Fenómeno Ronaldo, Ronaldinho, Maradona y Cruyff… FIFA omitió a Cristiano Ronaldo.

Este fue el video compartido en los canales oficiales de FIFA:

Esta no es la primera vez que le hacen un desplante a Cristiano Ronaldo por parte de la FIFA, ya que meses atrás presentaron el poster oficial con cada uno de los países que habían conseguido su boleto a la justa, sin embargo, en lugar de destacar la figura de El Comandante con Portugal, lanzaron una publicación que posteriormente fue borrada para –ahora sí- lucirlo con la presencia del astro lusitano.

Pese a convertirse en el primer jugador en la historia en anotar en 5 ediciones diferentes de la Copa Mundial de la FIFA, Cristiano Ronaldo tendrá un nuevo reto por alcanzar en el Mundial 2026, ya que en ninguna de las ocasiones anteriores ha podido estremecer las redes en una eliminatoria directa. Todos sus goles fueron en Fase de Grupos.

BFG