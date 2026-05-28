¡Ni él se lo cree! Cerúndolo reconoce que iba a perder antes que Sinner se viniera abajo físicamente

El tenis mundial está en absoluto estado de shock. En una jornada que quedará grabada en los libros de historia de Roland Garros 2026, el argentino Juan Manuel Cerúndolo gozó de la victoria de su vida al eliminar al número uno del mundo, Jannik Sinner. Y con ese contexto, el sudamericano dio una impactante lección de humildad.

Clasificado en el puesto 56 del ranking ATP, Cerúndolo no optó por la euforia desmedida. Al contrario, frente a los micrófonos de ESPN, reconoció con una honestidad brutal que el destino y un golpe de fortuna médica le entregaron el partido.

Tuve suerte. Yo puse lo mejor, pero tampoco me voy a agrandar. El partido iba a terminar 6-3, 6-2 y 6-1, pero se acalambró. Ojalá que se recupere. Es una gran persona”, confesó el argentino en una declaración que ya es viral en redes sociales.

De la lona a la gloria: La pesadilla de Sinner

El marcador final dictó un insólito 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1, pero la realidad es que Sinner tenía el partido completamente en el bolsillo. El italiano pasó por encima del argentino en los dos primeros sets y llegó a acariciar la gloria con una ventaja de 5-1 en el tercer parcial, sacando para partido. Fue en ese instante dramático cuando el cuerpo del número uno dijo "basta".

Cerúndolo, oliendo la oportunidad, no perdonó y encadenó un brutal parcial de 18 de los últimos 20 juegos para concretar una remontada de tintes épicos.

Más tarde, en rueda de prensa, el menor de los Cerúndolo mantuvo su línea de total empatía con el dolor de su rival: "Es muy difícil para él, no podía ganar más de tres juegos por set. Me siento mal por él. Tuve suerte, él merecía ganar el partido. Espero que se recupere pronto".

Un triunfo para la historia eterna del tenis

La hazaña de Juan Manuel Cerúndolo rompió múltiples sequías históricas del tenis:

Es el jugador con el ranking más bajo en derrotar a un No. 1 en Roland Garros desde 1998

desde 1998 Es el primero en lograrlo remontando dos sets en contra en un Grand Slam desde 1973.

desde 1973. Se convirtió en el primer argentino en vencer a un número uno del mundo desde que Juan Martín del Potro lo consiguiera ante Rafael Nadal en el ya lejano US Open 2008.

Martín Landaluce no se la cree tampoco

En el pie de cancha después de su victoria, el español Martín Landaluce no ocultó su asombro cuando supo que su rival sería Cerúdolo y no Jannik Sinner, pues el dejó de ver el partido cuando el italiano iba 2-0 en sets.

“¿Se ha retirado (Sinner)? —pregunta Landaluce cuando le dicen que se enfrentará a Cerúndolo. — ¡Ah perdido!... Bueno, me sorprende un montón, porque estaba viendo el partido dos sets arriba y yo sabía que jugaba contra ellos, al final no lo quieres ver… Y quería jugar con él (con Sinner), pero al final voy a tener un partido que seguramente Juanma (Cerúndolo) debe estar jugando a un nivelazo”.