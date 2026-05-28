Nacho Ambriz no duda de Javier Aguirre; ve a México listo para competir en el Mundial

Para Ignacio Ambriz, las críticas y cuestionamientos que rodean a Javier Aguirre rumbo al Mundial de 2026 no deberían generar preocupación. El técnico mexicano, quien formó parte del cuerpo de trabajo del Vasco durante una etapa clave de su carrera, afirmó que el seleccionador nacional suele responder mejor cuando el entorno le exige resultados y tiene todo en contra.

Ambriz aseguró que Aguirre encuentra motivación en los momentos de mayor presión, una característica que le ha permitido mantenerse vigente durante décadas tanto en clubes como en selecciones. Por ello, considera que México llegará bien preparado a la Copa del Mundo y con una mentalidad competitiva para enfrentar cualquier escenario.

Es un tipo que cuando pareciera que todo está en contra de él, es cuando mejor trabaja, es cuando mejor él se siente a gusto”, explicó Ambriz al referirse a la personalidad del actual entrenador de la Selección Mexicana.

El exentrenador de León, Toluca y Chivas destacó que esa confianza termina por transmitirse al resto del grupo, primero al cuerpo técnico y posteriormente a los jugadores, algo que considera fundamental para competir en una Copa del Mundo.

“México no va a sufrir. Verás una selección que va a pelear todas las pelotas, con el cuchillo entre los dientes, a dar lo mejor de sí”, señaló Ambriz, convencido de que el equipo nacional mostrará una versión combativa en el torneo que se disputará en territorio mexicano.

Durante la charla, Ambriz también recordó una conversación con James Rodríguez cuando ambos coincidieron en León. El colombiano le explicó cuál considera que ha sido una de las principales barreras históricas para el futbolista mexicano cuando enfrenta los partidos más importantes.

No se la creen, profe”, recordó Ambriz sobre la respuesta que le dio el capitán de la selección colombiana cuando le preguntó qué le hacía falta al jugador mexicano para dar el siguiente paso.

Para el estratega, esa falta de convicción ha sido un problema recurrente en distintas generaciones del futbol nacional.

Nos ha faltado atrevernos a dar ese paso adelante. Estar convencidos de que podemos ganar esos partidos, ya sea en 90 minutos o en penales. Ahí es donde nos hemos quedado cortos”, explicó.

Ambriz también se refirió al futuro de la Selección Mexicana y consideró que Rafa Márquez representa una opción natural para asumir el mando una vez concluya el actual proceso mundialista encabezado por Aguirre.

El entrenador recordó casos exitosos como los de Joachim Löw con Alemania y Lionel Scaloni con Argentina, quienes se desarrollaron dentro de estructuras ya establecidas antes de convertirse en técnicos principales.

Sería un proceso muy bonito que Rafa asumiera esa responsabilidad”, comentó Ambriz. “Simplemente habría que dejarlo trabajar y que forme su cuerpo técnico”.

Entre los jugadores que más le ilusionan rumbo al futuro del Tricolor, Ambriz destacó al delantero Armando González, atacante de Chivas, a quien considera una de las promesas más interesantes del futbol mexicano.

Me ha llamado mucho la atención. Es muy joven, tiene mucha hambre y mucho gol”, señaló el entrenador, quien incluso aseguró encontrar similitudes con las características que mostraba el padre del atacante.

Ambriz considera que González podría convertirse en una de las sorpresas rumbo al Mundial de 2026 si mantiene el crecimiento que ha mostrado durante los últimos meses, en un país donde históricamente han escaseado los delanteros centros con capacidad para consolidarse en la élite.