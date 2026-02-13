Cadillac vuelve a fallar el viernes en los test en Bahréin; Mercedes lidera la mañana 

El primer test de pretemporada en Bahréin ha concluido su jornada matutina del viernes con un dominio absoluto de Mercedes, mientras que el nuevo equipo Cadillac sigue lidiando con los dolores de crecimiento propios de un debutante. George Russell marcó el ritmo bajo el sol de Sakhir, estableciendo el tiempo más rápido de la semana hasta ahora con un registro de 1m33.918s, seguido de cerca por el Ferrari de Lewis Hamilton.

La sesión fue una demostración de fuerza para las "flechas plateadas", tal como sucedió en Barcelona siendo Russell el único piloto capaz de bajar la barrera del 1m34s. Por detrás, Max Verstappen mantuvo un perfil conservador para Red Bull, ubicándose en la tercera posición, a más de un segundo del liderato.

El desafío de Cadillac: Explicación a los problemas técnicos

La estructura liderada por Graeme Lowdon ha vivido una montaña rusa de emociones en Bahréin. Tras la bandera roja provocada por Sergio Pérez el jueves, la mañana del viernes volvió a ser accidentada para la escudería estadunidense. Valtteri Bottas apenas pudo completar ocho vueltas antes de que su monoplaza se detuviera en seco, obligando al equipo a trabajar contrarreloj durante casi dos horas.

Según informó el equipo, la causa de la detención de Bottas fue un fallo en el sistema de refrigeración del monoplaza. Este inconveniente técnico limitó severamente el kilometraje del finlandés, quien terminó en el fondo de la tabla de tiempos antes de ceder el asiento a "Checo" Pérez para la tarde.

A pesar de los contratiempos, Pérez mantiene una postura optimista. El mexicano subrayó que, para un equipo nuevo, lo fundamental es que las piezas del rompecabezas comiencen a encajar, esto durante sus declaraciones del jueves.

Resultados del Test en Bahréin - Día 3 (Mañana):

1 George Russell (Mercedes) - 1'33"918 - 78 vueltas

2 Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'34"209 - 69 vueltas

3 Max Verstappen (Red Bull) - 1'35"341 - 61 vueltas

4 Oliver Bearman (Haas) - 1'35"972 - 70 vueltas

5 Oscar Piastri (McLaren) - 1'36"390 - 73 vueltas

6 Franco Colapinto (Alpine) - 1'36"874 - 64 vueltas

7 Carlos Sainz (Williams) - 1'37"186 - 68 vueltas

8 Liam Lawson (Racing Bulls) - 1'37"238 - 84 vueltas

9 Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'38"251 - 60 vueltas

10 Lance Stroll (Aston Martin) - 1'38"423 - 54 vueltas

11 Valtteri Bottas (Cadillac) - 1'38"772 - 37 vueltas