Cadillac satisfechos con Checo Pérez en Mónaco a pesar de la sanción que le costó el punto

El Gran Premio de Mónaco fue una montaña de emociones para Sergio Pérez y Cadillac. Después de que el mexicano cruzó la línea de meta en la posición 11 y, después ascendió al décimo por una penalización al alemán Nico Hulkenberg (Audi), al final el equipo y el mexicano perdieron lo que parecía el primer punto para la dupla mexico-estadunidense en la F1.

Una penalización reglamentaria de diez segundos impuesta por los comisarios de la FIA luego de que consideraron que Checo Pérez no respetó su posición en su cajón de la parrilla en la segunda arrancada de la competencia, relegó al piloto mexicano fuera de la zona de puntos.

A pesar de la pérdida del resultado en los escritorios, Graeme Lowdon, director del equipo quedó satisfecho con el desempeño de Pérez, especialmente porque el equipo solo tiene seis carreras dentro de la Fórmula 1 y, pudieron aprovechar las condiciones del circuito callejero de Mónaco.

“Terminar décimos en la pista es un testimonio increíble de la determinación del equipo para seguir luchando hasta el final”, dijo Lowdon en el comunicado de prensa de la escudería antes de lanzar comentarios positivos para Sergio Pérez.

La FIA sancionó a Sergio Pérez Cadillac Formula 1 Team

“Checo manejó fantásticamente bien para recuperar varias posiciones en la pista; fue una verdadera lástima que la penalización nos retrasara, ya que luchó como si fuera por la victoria”.Las impresiones de Sergio Pérez tras la actividad en Montecarlo

Por su parte, Checo Pérez rescató lo positivo a pesar de que el resultado no fue el esperado por la descalificación, pero alabó la forma en que el equipo se repuso de un viernes complicado donde vivió un incendio.

“Una cosa increíble para el equipo. Fue una carrera muy complicada allá afuera con las vibraciones; en algunos puntos pensamos en retirar el auto porque era muy difícil, pero no nos rendimos, seguimos presionando, mantuvimos la cabeza baja y la carrera nos presentó otra oportunidad para ir por ella”.