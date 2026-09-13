Cadillac anuncia un paquete de actualizaciones para Checo Pérez en Bakú

El Gran Premio de España no fue la carrera que Cadillac esperaba dado que el equipo americano la consideraba como una oportunidad para, en caso de encontrarse con un poco de suerte, tener una oportunidad de sumar puntos entre el caos que se esperaba, algo que al final no sucedió. De hecho, el equipo de General Motors fue de los que sufrió un abandono con un retiro del coche de Sergio Pérez.

Checo Pérez dejó la carrera en el giro 33 luego de que presentó fallas en el MAC-26, sin embargo, el mexicano se mostró satisfecho con el avance que dieron en cuanto al rendimiento del monoplaza al estar en la lucha, especialmente contra los Williams.

El jefe del equipo Cadillac F1, Marcin Budkowski, mostró el mismo ánimo en el video posterior a la carrera difundido por el equipo en sus redes sociales donde destacó el arranque de Pérez quien saltó del 18 al puesto 15.

"Emocionante primera parte de la carrera, gran primera vuelta de Checo quien ganó algunas posiciones y luego estuvimos compitiendo con Williams y Racing Bulls". Sin embargo, la jornada se complicó rápidamente en el garaje debido a un fallo mecánico insalvable: "Desafortunadamente tuvimos un problema en la unidad de potencia por lo que tuvimos que retirar su auto".

El directivo señaló que trataron de hacer que el coche de Valtteri Bottas tuviera una oportunidad con un enfoque “más conservador” con el objetivo de “maximizar” las oportunidad en caso de un potencial safety car, pero esto no llegó dado que el caos no apareció.

"No dio el resultado esperado en una carrera bastante tranquila al final desde el punto de vista del auto de seguridad, y luego tuvimos que gestionar algunos problemas de frenos hacia el final de la carrera".

A pesar de las complicaciones mecánicas, la cúpula del equipo mantiene la confianza intacta en el plan de desarrollo técnico y operativo. Budkowski remarcó que se trata de "un resultado frustrante pero con muchos aspectos positivos. El equipo operó a un nivel más alto, las paradas en pits fueron buenas operacionalmente", pero adelantó que, a pesar de estar entrando en la fase definitiva del campeonato no bajarán los brazos y llevarán actualizaciones a la próxima carrera.