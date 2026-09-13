Santiago Sandoval: "Estamos listos" para enfrentar al América en el Clásico Nacional

Santiago Sandoval vive un momento dulce con las Chivas. El delantero se ha convertido en una de las figuras del Rebaño y, después de una actuación destacada con un doblete ante Pumas, ya tiene la mira puesta en el siguiente gran reto: el América.

Con el equipo rojiblanco en buen momento y Sandoval ganando protagonismo en el ataque, el joven de 19 años dejó claro que sus actuaciones individuales pasan a segundo plano cuando se trata del funcionamiento colectivo.

“Siempre voy a estar más preocupado por el funcionamiento del equipo que por lo individual. Obviamente estoy muy feliz y contento porque es lo que trabajo en la semana se está haciendo muy bien y se está dando los resultados que merecemos, contento por lo individual”, señaló Sandoval.

El delantero también destacó una de las principales virtudes que ha mostrado Chivas en este momento: la solidez defensiva acompañada de una contundencia que durante otros torneos fue una de sus principales asignaturas pendientes.

“Todos somos parte fundamental. La idea es mantener el cero atrás y eso te mantiene tranquilo y feliz. Si tienes un error adelante, atrás debes estar seguro; gracias a Dios que se nos ha dado ser contundentes que era lo que batallamos en los torneos pasados”, explicó.

Sandoval ha encontrado su espacio en un ataque que necesitaba una nueva referencia tras la salida de Armando “La Hormiga” González al futbol europeo. Ahora, el atacante quiere que su buen momento se traduzca también en un partido especial para la afición.

El siguiente desafío será nada menos que el Clásico Nacional, un partido que exige concentración y personalidad. Y aunque el triunfo ante Pumas todavía está fresco, en el vestidor saben que no hay tiempo para relajarse.

“Estamos listos para descansar y preparados para pensar en el partido importante que es para nosotros”, sentenció Sandoval.

Chivas ya piensa en el América y su nuevo hombre gol también. El Rebaño llega con confianza, contundencia y una ilusión renovada para uno de los partidos que más pesan en el calendario.