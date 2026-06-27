La locura de Vozinha: El portero de 40 años que eliminó a Uruguay y ya suma 17 millones en Instagram

Con una nueva portería en cero, Josimar Dias, mejor conocido como Vozinha, se consolidó como el pilar absoluto para que la Selección de Cabo Verde concrete una exhibición histórica. El conjunto africano avanzó a la fase de eliminación directa del Mundial 2026, impulsando a su guardameta de 40 años a convertirse en el gran fenómeno digital de las justas tras superar la barrera de los 16 millones de seguidores en su red social de Instagram.

El candado en la portería de los Tiburones Azules

El experimentado portero fue determinante en el inicio del torneo durante el empate sin goles frente a España, donde registró un raudal de siete atajadas. Este viernes, en el Estadio Houston, volvió a ser el bastión de la defensa con tres intervenciones clave ante Arabia Saudita.

Dichas salvadas valieron el tercer empate del conjunto caboverdiano (0-0), resultado que les permitió adueñarse de la segunda posición del Grupo H con 3 puntos y dejar fuera del torneo a Uruguay, combinado dirigido por Marcelo Bielsa.

Con cada nueva actuación en la cancha, Vozinha multiplicaba su impacto digital. Su carisma conmovió a los aficionados cuando la organización de la Copa Mundial de la FIFA gestionó el visado para que su madre, Ana Cándida Évora, viajara a Estados Unidos tras el debut para acompañarlo.

Muchos especialistas pensaban que la primera aventura mundialista de este archipiélago terminaría temprano, pero el apoyo familiar y la resiliencia del portero cambiaron el guion.

Un récord histórico para el archipiélago

La trayectoria de Josimar Dias es el resultado de años de perseverancia y superación de obstáculos en el balompié internacional:

Debut profesional tardío : Inició formalmente su carrera a los 25 años en 2012.

: Inició formalmente su carrera a los 25 años en 2012. Migración europea : Al igual que muchos futbolistas de su país, emigró a Portugal en busca de oportunidades.

: Al igual que muchos futbolistas de su país, emigró a en busca de oportunidades. Trotamundos del futbol: Su recorrido incluye ligas de Angola, Eslovaquia, Moldavia y Chipre.

Con tres empates consecutivos (España 0-0, Uruguay 2-2 y Arabia Saudita 0-0), Cabo Verde se transformó oficialmente en la nación más pequeña en alcanzar una ronda de eliminación directa en toda la historia de los Mundiales, registrando apenas 530,000 habitantes.

El choque contra el campeón del mundo

Tras decretarse el silbatazo final, se confirmó que los Tiburones Azules serán el próximo gran desafío de Argentina en los dieciseisavos de final. El director técnico de la delegación africana, Bubista, ya prepara la estrategia para intentar neutralizar al campeón defensor.

El partido histórico se disputará el próximo viernes 3 de julio en el Estadio Miami, inmueble donde la escuadra africana buscará extender su cuento de hadas ante la mirada del planeta entero.