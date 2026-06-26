Uruguay es la mayor decepción del Mundial 2026 tras ser eliminado en Fase de Grupos

La Selección de España pecó de sobriedad al hacerse de la victoria en el partido más llamativo de la fase de grupos del Mundial 2026. Apenas alcanzó el 0-1 frente a la fracturada Uruguay, que pagó su caos interno con la eliminación en el Estadio Guadalajara.

Aunque España hizo valer su etiqueta de favorita, con mayoría de afición en las gradas sobre dispersas machas celestes, en gran parte del primer tiempo se llevó las rechiflas de la afición.

Sin embargo, fue la propia garra charrúa la que se acuchilló en una jornada caótica para el vestidor que se le salió de las manos al estratega Marcelo Bielsa horas antes del cotejo, según reportes que señalaron reclamos de referentes del equipo, encabezados por Federico Valverde, contra la exigencia física de los entrenamientos del ‘Loco’ Bielsa.

Así con los ánimos caldeados, Uruguay, trató de valerse de su mística, de la alta intensidad como el azul marino de su camiseta. Al minuto 26, una de las mejores oportunidades de abrir el marcador, una vez que el balón paseó en el área chica entre un mar de piernas que no tuvieron fortuna; Darwin Nuñez, Maxi Araujo y Agustín Canobbio quedaron a deber ante la portería de Unai Simón.

El infortunio se presentó minutos antes del descanso. Tocó a la puerta de los uruguayos, con Fernando Muslera convertido en villano. El guardameta no pudo retener un disparo cruzado de Álex Baena.

De caer ante España, Uruguay estará eliminado del Mundial 2026 tras la Fase de Grupos. Reuters

La esférica tal trucha se le escapó de los guantes a Muslera, para encontrar refugio entre las redes; fortuito momento para España que sin convencer tomaba la delantera mientras sus mejores atacantes como Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal eran neutralizados.

A Uruguay le siguió la desgracia de perder por lesión al mediocampista Manuel Ugarte; Nicolás de la Cruz lo suplió posterior al gol de los europeos.

La tensión creció en el descanso. En el camino a vestidores, los ánimos se calentaron entre uruguayos y el cuerpo técnico. Ecos furiosos que fueron filtrados por testigos a la prensa en la parte alta del Estadio Guadalajara, sólo para confirmar el malestar en la gestión del ‘Loco’ Bielsa.

De igual modo, Muslera quedó exhibido en la fatídica noche de los charrúas. Para comenzar el segundo tiempo, el meta fue sustituido por Sergio Rochet, quien respondió con espectaculares reacciones al embate español.

La afición fue ajena al pleito, pero no a la desesperación de un mejor espectáculo por el juego en el que entradas rebasaron los 20 mil pesos en reventa. Incluso los mexicanos hicieron de las suyas, al corear desde el “Cielito Lindo” al “Cabo Verde”.

El manojo de nervios entre españoles y uruguayos estalló en los últimos minutos. Una falta del uruguayo Agustín Canobbio derivó en su expulsión y con ello un pleito monumental en las zonas técnicas, pero con la sentencia más clara ante la nula reacción de los sudamericanos. España, con poco, pasó líder, pero Uruguay con pena y sin gloria se despidió contra todo pronóstico del grupo.