Vozinha se rinde ante Messi: "Es un sueño, es el mejor de todos los tiempos"

La selección de Cabo Verde ha protagonizado una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 al clasificar a los dieciseisavos de final en su primera participación en la Copa del Mundo.

Los isleños, con tres empates en la fase de grupos, lograron avanzar como segundos de su zona, superando las expectativas de propios y extraños.

Vozinha se convirtió en el rostro de Cabo Verde. REUTERS

Ahora, el equipo africano se medirá ante la Argentina de Lionel Messi en una eliminatoria que promete emociones fuertes. El cruce enfrentará a la gran revelación del torneo contra los campeones del mundo, en lo que ya se considera uno de los duelos más atractivos de la ronda.

Vozinha alaba a Messi previo al Argentina vs Cabo Verde

Previo al duelo de dieciseisavos y tras sellar la histórica clasificación, el portero Vozinha, figura indiscutible de Cabo Verde, se refirió con admiración a Lionel Messi.

El experimentado guardameta de 40 años no ocultó su emoción ante la posibilidad de medirse al astro argentino.

Él es el mejor futbolista de todos los tiempos. Cada equipo entra en pánico cuando tiene que enfrentarlo”, declaró.

El guardameta añadió que compartir cancha con Messi representa un anhelo personal cumplido, ya que lo veía por la televisión y admiraba su juego.

Compartir la cancha con Messi es un sueño, y un día podré contarles orgulloso a mis hijos que jugué contra él”, sentenció.

Cabo Verde, la gran sorpresa del Mundial

Cabo Verde se ha consolidado como la gran revelación del torneo al clasificar en segundo lugar de un exigente grupo liderado por España.

Los africanos sumaron puntos clave con empates valiosos, demostrando solidez defensiva y carácter en cada partido.

Cabo Verde buscará su boleto a 8vos de Final cuando enfrente a Argentina en 16avos. Reuters

Por delante de la decepcionante Uruguay, que quedó eliminada, los ‘Tiburones Azules’ han escrito una página histórica. Con una población de poco más de 500 mil habitantes, su avance a Dieciseisavos representa un logro inédito para un país debutante.