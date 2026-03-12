El gran estratega José Raúl Capablanca (1)

El cubano José Raúl Capablanca (1888-1942) es una de las más importantes y populares figuras del ajedrez de todos los tiempos. Niño prodigio (a los 13 años fue campeón de Cuba) logró grandes éxitos en torneos hasta conquistar el cetro mundial venciendo a Lasker en La Habana, 1921. Sin embargo, en su primera defensa del título, un más aguerrido y estudioso Alekhine lo destronó en Buenos Aires, 1927. Capablanca asimiló, sintetizó y perfeccionó las ideas de los mejores ajedrecistas de su época desde los principios clásicos de Steinitz y Tarrasch así como las innovaciones de los llamados “hipermodernos”. Capablanca también aportó conceptos fundamentales para la comprensión del ajedrez como la invención de muchos planes típicos en el medio juego. Veamos dos instructivas partidas de su primera etapa antes de adquirir fama internacional.

Blancas: Capablanca – Negras: Rosenthal Nueva York, 1909 Apertura Española

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6 4.0–0 Ae7 (más común es 4…Cxe4) 5.d3 d6 6.Te1 0–0 7.Cbd2 Ag4 8.c3 Te8 9.Cf1 Ch5? (costosa pérdida de tiempo. Era mejor 9...a6) 10.h3! Axf3 (luego de este cambio la dama blanca quedará muy activa, pero en caso de 10...Ae6 son fuertes tanto la posicional 11.d4! como la más táctica 11.Cxe5! en vista que el caballo en h5 está indefenso) 11.Dxf3 Cf6 12.g4! a6 13.Aa4 b5 14.Ac2 d5 15.Cg3 dxe4 16.dxe4 Dc8 (la posición negra es muy incómoda y el próximo ataque de Capablanca será contundente. En caso de evitar el salto del caballo a f5 con 16...g6 puede seguir 17.g5 Cd7 18.Ab3! Tf8 19.h4 o 19.Ad5 con clara ventaja) 17.Cf5 Ac5? (Rosenthal no prevé los siguientes golpes. Resistía más 17...Af8 controlando el cuadro g7 aunque luego de 18.g5 Cd7 19.Ab3 Cd8 20.Ae3 el negro quedaba muy pasivo) 18.Cxg7! Rxg7 19.Ah6+! Rg6 (si 19…Rxh6 20.Dxf6++) 20.g5! Ch5 (también es mate en caso de 20...Cg8 al seguir 21.Df5+! Dxf5 22.exf5+ Rh5 23.Ad1+! Rh4 24.Te4+ Rxh3 25.Ag4+! Rh4 26.Ae2+ Rh3 27.Af1++) 21.Df5+! (es claro que el negro no consideró este cambio de damas que lleva a una muerte directa) 21…Dxf5 22.exf5++.

Blancas: Capablanca – Negras: Jaffe Nueva York, 1910 Defensa semi-eslava

1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.e3 c6 4.c4 e6 5.Cc3 Cbd7 6.Ad3 Ad6 7.0–0 0–0 8.e4 dxe4 (otra opción es 8...dxc4 9.Axc4 e5) 9.Cxe4 Cxe4 10.Axe4 Cf6 (más común es reaccionar contra el centro de peones blanco con 10...c5) 11.Ac2 h6? (esto ya es un serio error posicional al debilitar el enroque, había que pensar en desarrollar el inactivo alfil de c8 mediante 11...b6) 12.b3 b6 13.Ab2 Ab7 14.Dd3! g6 15.Tae1 Ch5? (alejar el caballo de la defensa de su rey no es una buena idea. Era imprescindible defender bien el punto e6 y buscar llevar su alfil a f8 y g7 con 15…Te8! aunque la posición negra era de todos modos muy pasiva, pero todavía no perdedora) 16.Ac1! Rg7 17.Txe6! Cf6 (el sacrificio de torre en e6 sin duda fue una sorpresa para Jaffe y no puede ser aceptado: 17...fxe6 18.Dxg6+ Rh8 19.Dh7++. Se ve claramente el defecto de 11...h6 al dejar vulnerable el punto crítico g6) 18.Ce5! c5 (capturar la torre en este momento también acaba en un ataque decisivo: 18...fxe6 19.Dxg6+ Rh8 20.Dxh6+ Rg8 21.Dg5+ Rh8 22.Dh4+ Rg8 23.Ah6! Dc7 24.Dg5+ Rh8 25.Cg6+ Rg8 26.Cxf8+ Rf7 27.Dg7+ ganando. Vienen ahora un par de demoledores sacrificios de pieza que conducen al mate) 19.Axh6+! Rxh6 20.Cxf7+! Txf7 21.Dxg6++.

Guil Russek /Especial