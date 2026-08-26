¡Por primera vez! Liga MX tendrá representante en la Final de Leagues Cup

Con la presencia de Toluca y León en las Semifinales de la Leagues Cup 2026, además de la participación de Monterrey y un posible boleto disponible para el América, la Liga MX contará con un finalista en el torneo binacional por primera vez en la historia de la justa.

En un certamen que históricamente le pertenece a los de la MLS, México se apoderó de la Fase de los Cuartos de Final, luego de que Toluca, León y Monterrey se impusieran en cada uno de sus compromisos.

Estos son los conjuntos de Liga MX que disputarán las Semifinales

Toluca y León asegurarán que la Liga MX cuente con un representante en la Final de la Leagues Cup 2026, conjuntos que eliminaron a Austin FC y Real Salt Lake respectivamente, tomando su sitio en las Semifinales del certamen binacional.

León 3-0 Real Salt Lake: Con anotaciones de Díber Cambindo (21’ y 72) y Sebastián Vargas (66’), el conjunto de La Fiera mantuvo su paso perfecto en la competencia ante los equipos de la MLS, situándose entre los 4 mejores y clasificando a las Semifinales con el objetivo de ganar uno de los dos partidos restantes para asegurar su lugar en la siguiente edición de la Concachampions 2027.

Toluca 2-0 Austin FC: Helinho (53’) y Jorge Díaz Price (90+7’) fueron los anotadores del conjunto de Antonio Mohamed, quienes se metieron a las Semifinales y sellaron el tercer cupo de la Liga MX entre los 4 mejores de la Leagues Cup 2026.

El Toluca vence 2-0 al Austin FC en la Leagues Cup Mexsport

Monterrey espera por América o Columbus Crew

­Monterrey 2-1 Chicago Fire: Con un portento de gol por parte de Orbelín Pineda en los últimos minutos del duelo, Rayados consiguió situarse en la antesala de la Final, quedando únicamente a expensas de lo que suceda entre América y Columbus Crew para definir el último de los sitios disponibles en el torneo binacional.

América Vs Columbus Crew: El conjunto dirigido por Guillermo Almada se encuentra con la presión de ser el último conjunto mexicano en disputar un duelo correspondiente a la Leagues Cup 2026, pudiendo conseguir un resultado que cambiaría por completo la historia, dejando a 4 equipos del balompié azteca clasificados hacia las Semifinales.

BFG