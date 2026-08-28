¿Morita al Leganés?: El guiño del club de España que causó revuelo

Gilberto Mora está por cumplir 18 años y la especulación sobre su futuro podría comenzar a tomar forma en las siguientes semanas, sin embargo, fue el Leganés el conjunto de la Segunda División de España quien publicó un mensaje -antes de hacer oficial la llegada de su delantero- que generó confusión: “Mor . . .”.

Durante los últimos días del mercado de transferencias para las principales Ligas de Europa, los clubes aún apuntalan su plantel de cara a una temporada que apenas arrancó, misma en la que se encontrarán disputando alrededor de 40 partidos, en caso de no calificar a competencias continentales. De hacerlo, la cifra aumenta.

Fue en las últimas horas donde el Club Deportivo Leganés de España generó confusión mediante sus redes sociales -esto únicamente para aficionados mexicanos- despertando un revuelo por el posible anuncio del fichaje de Gilberto Mora, estampando la indumentaria de los Pepineros con el número 9 y un “Mor…” que hizo volar la imaginación.

“¿Terminamos lo que empezamos?”, fue el mensaje del conjunto de LaLiga, aunado a la fotografía.

Leganés lo aclara y anuncia a su ‘killer’

Fue minutos más tarde cuando el combinado español terminó con toda duda, especulación o ilusión que podía haberse generado entorno al mediocampista mexicano que estuvo presente durante el Mundial 2026.

Portando el número 9 en el dorsal, Álvaro Morata fue anunciado como el nuevo centro delantero del Leganés, conjunto que estará buscando regresar a LaLiga, viviendo su segunda temporada en la categoría de plata de España.

Tras concluir la temporada anterior en el lugar 16 de la clasificación, el conjunto de Rubén Albés deberá -prácticamente- duplicar los 46 puntos obtenidos en busca de contender por uno de los tres sitios que dan acceso a la nueva temporada de LaLiga.

BFG