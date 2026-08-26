¡Era para el otro lado! El polémico penal que el 'Gato' Ortiz marcó contra el América en Leagues Cup

Marco Antonio Gato Ortiz calmó un poco su historial de penales ante el América. El árbitro, señalado siempre por dar tiros desde el manchón penal a las Águilas, les pitó uno en contra ante el Columbus Crew en la ronda de cuartos de final.

La jugada tuvo que ser revisada en el monitor de ayuda cuando le avisaron que el movimiento del defensa lateral izquierdo Christian Borja, obstaculizó con la mano el centro de un ofensivo del Columbus.

El Gato Ortiz decidió tras un breve repaso dar la jugada como incorrecta y marcó un penal a favor del Columbus que terminó fallando Brais Mendes ante una buena atajada de Rodolfo Cota.

Rodolfo Cota después de atajar el penal e Mendes Mexsport

¿Cuántos penales le ha marcado el Gato Ortiz al América?

Fue este el quinto penal que marcó en su trayectoria en contra del América a cambio de nueve que ha otorgado a favor.

'Gato' Ortiz sería uno de los árbitros mexicanos para el Mundial 2026. (Mexsport).

La polémica siempre ha estado envuelta alrededor de Marco Gato Ortiz cuando trabaja como árbitro en partidos del América. Existe una racha de que en seis juegos consecutivos les marcó a favor siete penales.

Pero lo que más agravó su relación, fueron dos penales en finales, en las que el América resultó campeón. Uno en la final del Apertura 2023 contra Tigres y otra contra Cruz Azul en la final del Clausura 2024.

El penal más polémico de la historia

El de esa final anyte los cementeros marcó su derrotero para siempre, pues aunque para la mitad de la afición era una jugada de penal, la otra parte recriminó que haya silbado el penal de Carlos Rotondi sobre Israle Reyes.

A partir de ese momento, la fama de regalar penales al América lo ha acompañado al grado de que la comisión de ártbitros de la Liga duda siempre en ponerlo en juegos del América e incluso, temrinpo por afectarle para poder ir al Mundial de 2026.

En esta ocasión, cuando la organización de la Leagues Cup lo puso a pitar otra vez al América, el mito fue diferente y marcó en contra de las Águilas un penal que no tuvo injerencia en el marcador.

¿Es el América al que más penales le ha dado?

Y por increíble que parezca, al equipo que más le ha marcado penales a favor Marco Gato Ortiz, no es al América, al que le ha dado 9, sino a Santos Laguna con 11.