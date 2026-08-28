Luis Rubiales queda libre de la sanción de FIFA, pero seguirá inhabilitado en España

La inhabilitación de Luis Rubiales impuesta por la FIFA llegó a su fin el 26 de agosto de 2026, tres años después de que el organismo rector del futbol mundial lo suspendiera por los hechos ocurridos durante la final del Mundial Femenino de 2023.

Rubiales, quien entonces era presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), protagonizó una polémica durante la celebración del título mundial de España al besar en los labios a la futbolista Jenni Hermoso, además de realizar otros gestos que generaron críticas durante los festejos.

La FIFA suspendió inicialmente a Rubiales por 90 días el 26 de agosto de 2023. Posteriormente, el 30 de octubre del mismo año, confirmó una sanción de tres años, que le impidió participar en actividades relacionadas con el futbol y el deporte.

El entonces dirigente español recurrió la decisión ante el Comité de Apelación de la FIFA, pero su recurso fue rechazado. Ahora, con el cumplimiento de la sanción internacional, Rubiales puede volver a participar en actividades relacionadas con el deporte fuera de España.

Rubiales todavía está inhabilitado en España

Aunque la sanción de FIFA ya terminó, Luis Rubiales no puede regresar libremente al futbol español.

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) mantiene vigente una inhabilitación que comenzó el 17 de noviembre de 2023 y que también tiene una duración de tres años.

Esta sanción le impide participar en federaciones deportivas españolas y en actividades relacionadas con el deporte federado, tanto profesional como amateur. Por ello, su inhabilitación en España permanecerá vigente hasta noviembre de 2026.

También enfrentó consecuencias judiciales

El caso que comenzó con los hechos de la final del Mundial Femenino también tuvo consecuencias por la vía judicial.

En agosto de 2025, Rubiales fue condenado a pagar una multa de 10 mil 800 euros por el caso relacionado con el beso a Jenni Hermoso. Además, se estableció una indemnización de 3 mil euros para la futbolista.

También recibió una orden de alejamiento de 200 metros respecto a Hermoso durante un año. Esta medida concluyó el 26 de junio de 2026.

De esta manera, el final de la sanción de FIFA representa el levantamiento de una de las principales restricciones deportivas internacionales contra Luis Rubiales, pero no significa que el expresidente de la RFEF esté completamente habilitado para participar en el deporte español.

Su inhabilitación en España continuará hasta noviembre y mantiene vigente uno de los capítulos más polémicos de la historia reciente del futbol femenino, marcado por el debate sobre el comportamiento de los dirigentes, el respeto hacia las futbolistas y la responsabilidad de quienes ocupan posiciones de autoridad.