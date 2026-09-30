Definen el calendario del ciclismo en México en enero; Mex Tour a escena

El ciclismo mexicano vivirá un intenso enero 2027, después de que fue definido el calendario de cuatro competencias, donde la Vuelta a México regresa bajo el nombre de Mex Tour, que tendrá carreras de etapas UCI 2.1.

La Unión Ciclista de México indicó que dos eventos serán nacionales y dos internacionales (con categoría UCI).

CALENDARIO DE COMPETENCIAS EN ENERO DE 2027

8, 9 y 10 – II Campeonato Nacional de Ruta UCMEX.

17 – Clásica de la República Carrera de un día nivel 1.1 UCI.

19 al 23 – Mex Tour Carrera de Etapas UCI 2.1.

26 al 31 – II Campeonato Nacional de Pista UCMEX.

Así será el calendario de las cuatro competencias en México Foto: ucmex_oficial

“Un enero intenso, competitivo y con grandes oportunidades para el ciclismo mexicano. La temporada comienza fuerte”, indicó la Unión Ciclista de México.

El Mex Tour fue bautizado de esta forma y significará el regreso de la Vuelta a México, que no se realizaba desde 2015. La categoría permitirá la participación de diversos equipos internacionales.

El año pasado se realizó en México el Campeonato de Ruta en Ensenada, Baja California, donde Isaac del Toro consiguió la corona.