Video de IA con deepfake pone a cantar y a bailar a Federer y Nadal: Así se ve el clip viral

Los legendarios extenistas Roger Federer y Rafael Nadal se convirtieron en las nuevas sensaciones de las redes sociales, pero no por una proeza dentro de las pistas, sino como protagonistas de un contenido multimedia interactivo en el que interpretan música y realizan coreografías, dejando claro que el alcance de esta tecnología no tiene límites.

La ficticia colaboración superó las 154 mil reproducciones en la plataforma X. Federer (ganador de 20 Grand Slams) interpretaba las estrofas con emoción mientras Nadal (con 22 Grand Slams), su rival deportivo y amigo fuera de las canchas, tocaba con fuerza la batería.

El hiperrealismo del clip fue lo que desató la euforia cuando el realizador digital modificó el material original de los cantantes Bruno Mars y Rosé. El editor sustituyó a los artistas de la famosa canción APT para colocar los rostros y expresiones de las figuras del tenis en sus posiciones exactas.

La precisa sincronización de las voces generadas por ordenador, sumada al impacto visual, provocó reacciones encontradas en la comunidad digital. Mientras algunos cibernautas expresaron su asombro con comentarios como “Siempre sospeché que había algo más allá del tenis”, otros optaron por tomar el asunto con humor, señalando con resignación cómo estas herramientas transforman los contenidos tradicionales.

Más allá de la sorpresa inicial y las risas, este tipo de material pone de manifiesto la creciente sofisticación de los sistemas de clonación de voz. Lo que comenzó como un simple entretenimiento o tributo a una de las mayores rivalidades en la historia del deporte hoy enciende las alarmas en la industria de la comunicación y el derecho de imagen.

La facilidad con la que un software puede replicar la identidad de figuras globales sin su consentimiento explícito es una realidad que avanza con mayor rapidez que las regulaciones internacionales encargadas de normarla.