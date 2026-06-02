Mundial 2026: 'Eliminan' 18 playeras para  la fase de grupos

El Mundial 2026 se disputará con más de 100 playeras registradas por cada uno de los países participantes, sin embargo, 18 de las registradas no serán utilizadas durante la Fase de Grupos; Portugal y Bélgica lucen entre las afectadas, sin embargo, Ghana y Uzbekistán son las únicas naciones que no jugarán con la de local.

El balón comenzará a rodar el próximo jueves 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México entre el Tri y uno de los países perjudicados por esta situación, Sudáfrica.

México utilizará sus tres playeras durante la Fase de Grupos del Mundial 2026. Mexsport

México lo sufrió en Qatar 2022, sin embargo, luego de una edición en donde la escuadra nacional solamente utilizó una de sus prendas registradas, para este 2026 rompió barreras y se convertirá en la primera selección en la historia en jugar la Fase de Grupos con 3 playeras: verde contra Sudáfrica, negra ante Corea del Sur y blanca frente a Chequia.

Ghana y Uzbekistán serán los únicos países que sufrirán de no utilizar sus playeras con las que fungen como local, mientras que las otras 16 corresponden al jersey de visita o alternativo, mismo que se implementó por primera ocasión para esta edición de la Copa Mundial de la FIFA.

Estas son las 18 playeras que no se utilizarán durante la Fase de Grupos:

1. Sudáfrica / visitante, verde.

2. Australia / visitante, verde.

3. Austria / visitante, blanca.

4. Bélgica / visitante, azul con rosa.

5. Costa de Marfil / visitante, blanca.

6. Congo / visitante, blanca con azul.

7. Curazao / visitante, amarilla.

8. Ecuador / tercer uniforme, blanca.

9. Portugal / visitante, azul.

10. Haití / tercer uniforme, roja.

11. Países Bajos / visitante, blanca.

12. Irán / visitante, roja.

13. Irak / visita, negra.

14. Japón / visita, blanca.

15. Jordania / tercer uniforme, negro.

16. Senegal / visitante, verde.

17. Ghana / local, blanca.

18. Uzbekistán / local, azul.

Cabe señalar que en caso de que cualquiera de estas selecciones acceda a 16avos de Final en adelante, podrán una equipación distinta a la de la Fase de Grupos para enfrentar sus compromisos, sin embargo, las cábalas podrían generar que estas 18 playeras terminen quedándose en el recuerdo de aquellos aficionados que ya las tienen en sus casas.

BFG