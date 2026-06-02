Selección de Nueva Zelanda: historia, datos y Tim Payne como figura emergente

La Selección de Nueva Zelanda se fundó en 1922, pero se afilió a la FIFA hasta 1948. Su mayor logro, la clasificación a dos Copas del Mundo (España 1982 y Sudáfrica 2010), además de ser uno de los más dominantes de la región tras el cambio de confederación de Australia, con seis títulos de Copa de Naciones de la OFC; Tim Payne es la figura que emergió en estas últimas semanas.

Los All White, por vestir desde sus inicios de blanco, actualmente son dirigidos por el inglés Darren Bazeley.

DATO CURIOSO

Ricki Herbert es una leyenda viviente y una institución para el futbol de Nueva Zelanda. Figuró como defensa en el Mundial 1982 y como seleccionador en el 2010). Actualmente es entrenador del Ba FC de Fiyi.

FIGURA

Chris Wood; Tim Payne en redes sociales durante los últimos días.

DT. Darren Bazeley.

Nueva Zelanda compartirá Grupo en el Mundial 2026 con Irán, Egipto y Bélgica. Mexsport

FICHA TÉCNICA

Participaciones totales: 3 (1982, 2010, 2026)

Mejor posición histórica: Fase de grupos (1982, 2010)

Mejor posición (Era Moderna): Fase de Grupos (2010)

Récord histórico (Partidos): 6PJ, 0JG, 3JE, 3JP

Goles: 4 a favor, 14 en contra

Máximo goleador en Mundiales: Steve Paul Sumner, Steve Wooddin, Winston Reid y Shane Edward Smeltz (1)

Jugador con más partidos: Frank van Hattum, Steve Sumner, Steve Wooddin, Wynton Rufer, Ricki Herbert, Adrian Elrick, Allan Boath, Duncan Cole, Keith Mackay, Robert Almond, Ryan Nelsen, Winston Reid, Shane Smeltz, Ivan Vicelich, Chris Wood, Mark Paston, Simon Elliott, Leo Bertos, Tony Lochhead, Tommy Smith, Chris Killen y Rory Fallon (3).

Gol más rápido: Shane Smeltz (minuto 7 vs Italia, 2010)

Racha de clasificaciones: 0

Confederación: OFC