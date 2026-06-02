Le salió caro; Roland Garros impone multa histórica por comentarios sobre una jueza

Daniel Vallejo convirtió una de las semanas más importantes de su carrera en una polémica que le costará caro. El tenista paraguayo recibió una multa de 65 mil euros, la más alta en la historia de Roland Garros, después de realizar comentarios sobre la jueza que dirigió el encuentro en el que fue eliminado por el francés Moise Kouamé.

La sanción fue anunciada por los organizadores del torneo, que calificaron las declaraciones del jugador como inaceptables y defendieron el trabajo de los árbitros sin importar su género.

Vallejo, de 22 años, disputó este año su primer cuadro principal de un torneo de Grand Slam, una experiencia que comenzó de manera prometedora al conseguir una importante victoria sobre el británico Cameron Norrie.

Sin embargo, su participación terminó marcada por la controversia. Tras caer en un extenso y exigente partido frente a Kouamé, una de las revelaciones del torneo, el paraguayo cuestionó públicamente la capacidad de la jueza para controlar un ambiente tan hostil como el que se vivió durante el encuentro.

“Este tipo de partidos tiene que arbitrarlos un hombre, es difícil que una mujer pueda hacerlo”, declaró Vallejo al medio digital Clay al referirse a la presión ejercida por el público francés durante el compromiso.

Las palabras del tenista generaron una fuerte reacción dentro del torneo. Roland Garros respondió mediante un comunicado oficial, en el que dejó claro que el desempeño de un árbitro debe evaluarse por su profesionalismo y capacidad para dirigir encuentros de alto nivel, nunca por cuestiones relacionadas con el género.

La organización consideró que los comentarios de Vallejo iban en contra de los valores que promueve el torneo y decidió aplicar una sanción ejemplar.

La directora de Roland Garros, Amélie Mauresmo, respaldó la decisión y aseguró que no había margen para tolerar este tipo de declaraciones.

“Está claro que es algo inaceptable para nosotros, para el torneo y para la Federación. Este tipo de comentario no tiene cabida aquí”, señaló la extenista francesa.

Ante la magnitud de la polémica y la repercusión internacional que alcanzaron sus palabras, Vallejo terminó ofreciendo una disculpa pública y aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

“Tengo respeto por la jueza y el trabajo que hizo. Me disculpo con ella. Estaba muy acalorado y con muchas emociones luego de cinco horas”, explicó el paraguayo.

Pese a la disculpa, Roland Garros mantuvo la sanción económica, que quedó registrada como la más elevada en la historia del torneo.

Lo que parecía destinado a convertirse en el recuerdo más importante de la carrera de Vallejo por tratarse de su estreno en un Grand Slam terminó transformándose en una lección difícil de olvidar. Además de la eliminación deportiva, el paraguayo abandonó París con una multa récord y una controversia que dio la vuelta al mundo.