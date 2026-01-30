Los Bravos de Juárez reciben al Cruz Azul ¿Dónde ver y a qué hora es el juego?

En una semana atípica, los Bravos de Juárez entrenaron a temperaturas tan bajas que tuvieron que convivir con la nieve. De tal forma, con esta dureza de clíma, recibirán este viernes por la noche al Cruz Azul, para reactivar el calendario mexicano de futbol en su jornada 4, tras el paro forzado para darle paso a la Selección Mexicana.

Se prevé que ara esta noche, se sienta una temperatura de entre 6 y 4 grados centígrados, aunque sin la presencia de nieve.

Cruz Azul lleva, prácticamente, un lustro sin ganar en el Estadio Olímpico Benito Juárez y va a pasar frío. X: @fcjuarezoficial

Los Bravos, más aclimatados, esperan sacar cierta ventaja de estas condiciones, más lo pesado que se vuelve jugar en la cancha del Olímpico Benito Juárez que se ha convertido en un terreno duro de expugnar.

DIFERENTES POSICIONES

Los Bravos de Juárez, que lograron tener un sello de identidad en poco tiempo con el técnico Martín Varini, tuvieron que recomenzar la historia después de que éste entrenador decidiera irse al Necaxa y recuperaron al portugués Pedro Caixinha.

El trabajo no ha sido favorable hasta el momento porque los de Juárez navegan a mitad de tabla, en el sitio 9 con 4 unidades.

En cambio, el Cruz Azul, que entra en su segundo torneo con Nicolás Larcamón, espera seguir subiendo de nivel y mostrar mejores cualidades en el campo en partidos de visitante. A pesar de no tener una casa propia este torneo, como sucedió en otros, intentan imponer siempre su futbol a ras de pasto y su despliegue de posiciones abriendo la cancha. La Máquina va en el cuarto sitio general, pero la afición espera más espectáculo de ellos, sobre todo por las contrataciones que lograron con Agustín Palavecino y lo que pudieran traer en la delantera depsués del fichaje estropeado de Miguel Borja.

Cruz Azul espera salir airoso de Ciudad Juárez. Mexsport

Cruz Azul gano sus últimos dos duelos de liga y durante el paro forzado del torneo por el Tri, empató a un gol con el Atlas.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER?